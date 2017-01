Prima apariție publică a șefei Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, după izbucnirea uriașului scandal provocat de înregistrările trimise presei de fostul deputat Sebastian Ghiță, dar și de dezvăluirile acestuia, a fost, în mod previzibil, centrată pe ideea că penalii răi vor să se răzbune pe DNA și că nu trebuie luați în serios... De parcă o acuzație potrivit căreia ea și cealaltă jumătate a "binomului", șeful operativ al Serviciului Român de Informații (SRI), generalul Florian Coldea, ar fi orchestrat din umbră deznodământul dosarului "ICA" (în care Dan Voiculescu a primit zece ani de închisoare) ar putea fi trecută cu vederea.

"LUCRURI RIDICOLE"

Kovesi a calificat afirmațiile lui Ghiță drept "lucruri ridicole". ”Să lăsăm lucrurile ridicole, gen cucuvele mov. Nu comentez declarațiile unui inculpat fugar care are mai multe dosare. O parte dintre ele sunt în instrumentare la DNA, altele sunt deja în curs de judecată. În ceea ce privește atacurile care sunt în ultima perioadă la adresa Ministerului Justiției, aș vrea să spun că sunt atacuri făcute de inculpați care sunt cercetați sau trimiși în judecată. Sunt făcute datorită faptului că DNA și-a permis să deranjeze inculpații. Doar la sfârșitul anului trecut am făcut peste 14 sesizări la CSM cu privire la afirmațiile denigratoare, ridicole, am sesizat CNA pentru 12 emisiuni și chiar în cursul zilei de azi am reluat dialogul cu CSM”, a spus Laura Codruța Kovesi, prezentă la Ministerul Justiției.

"RĂSPUNDE NERĂSPUNZÂND"

De precizat, însă, că fostul președinte Traian Băsescu a confirmat veridicitatea discuției purtate cu interlocutorul necunoscut la finele anului 2016, din care reiese că Laura Codruța Kovesi, Florian Coldea și judecătoarea Camelia Bogdan s-ar fi aflat în spatele planului ce s-a soldat cu încarcerarea lui Dan Voiculescu. Așadar, abordarea de tipul "Ghiță spune lucruri ridicole, să nu ne pierdem vremea" nu convinge. Jurnalistul Antena 3, Adrian Ursu, a comentat declarațiile șefei DNA: "Eu mă bucur că am văzut-o. A ieșit să îngroape sub cifre, sesizări la CSM, CNA, așa dorește să răspundă, nerăspunzând. Nu am înțeles de ce nu comentează declarațiile unei persoane extrem de onorabile, Băsescu Traian, om fără dosare penale. El spune negru pe alb că doamna Kovesi și domnul Coldea aranjau dosare. Era important să ne spună dacă are sau nu vreo implicare în chestiunile foarte grave despre care vorbește Băsescu Traian. Foarte palidă prezența doamnei Kovesi, și aici nu mă refer la ten. Sunt chestiuni pe care nu le-a lămurit", a spus Adrian Ursu.

ATAC LA MAI

Tot luni, Laura Codruța Kovesi a lansat un atac la adresa Ministerului Afacerilor Interne în legătură cu dispariția misterioasă a lui Sebastian Ghiță (care s-a "evaporat" imediat după ce a participat la o petrecere SRI) și a așezat întreaga răspundere pentru cele întâmplate pe umerii polițiștilor. ”Înacest dosar noi am dispus măsura controlului judiciar și obligația de a nu părăsi țara, măsura unui filaj către Politia Română. Noi ne-am luat măsuri de precauție. Ministerul de Interne să răspundă cum a reușit să scape de filaj, cum a reușit să se ascundă. Noi ne-am luat măsuri de precauție”, a adăugat Kovesi.

MESAJUL LUI GHIȚĂ Iată mesajul transmis de Sebastian Ghiță în legătură cu planul de culise ce a vizat dosarul "ICA": "Bună seara! Sunt multe persoane cărora în acești ani li s-au făcut mari nedreptăți. Cazurile pe care le cunosc îndeaproape cu amănunte și știu cât de nedrept, incorect au fost aranjate și măsluite sunt cel al lui Adrian Năstase, al lui Şereş, felul în care lui Geoană i s-au furat alegerile, felul în care au fost păcăliţi milioane de români la suspendarea lui Băsescu, felul în care a fost deturnată voinţa Monei Pivniceru la numirea lui Kovesi, cazul lui Voiculescu cu Camelia Bogdan şi judecătorul Mustaţă, felul în care s-a măsluit dosarul Voiculescu - Bendei, felul în care s-a aranjat dosarul Sârbu pe adresa secretă a lui Florian Coldea", afirmă Sebastian Ghiță. "Nu doar eu cunosc aceste lucruri, ascultaţi-l pe fostul preşedinte Traian Băsescu ce povestește despre întâmplările din biroul său, pe care le-a înregistrat, întâmplări desfăşurate în prezenţa lui Florian Coldea, Kovesi, Cameliei Bogdan. Dacă asta vi se pare justiţie, atunci nu mai am ce spune”, continuă Ghiță.

DISCUȚIA DINTRE BĂSESCU ȘI INTERLOCUTORUL NECUNOSCUT

„Interlocutor: Şi aveţi înregistrări cu toţi?

Traian Băsescu: Coldea, doamna Kovesi, judecătoarea Camelia Bogdan. Bă, da' să vezi conversaţia când îmi spuneau că îl luăm pe Mustaţă din complet. Da? Hai băieţi să-l aruncăm în aer! Vreţi să-mi distrugeţi familia?

Interlocutor: Ce stat este ăsta, domnule preşedinte?

Traian Băsescu: Eu v-am spus de câteva ori, stat mafiot, na, eu ştiu ce spun.

Interlocutor: Probleme cu dosarul Voiculescu?

Traian Băsescu: Să-i vezi când vorbeau a doua zi după condamnarea care, cum le-o spusese cu trei zile înainte, s-a împlinit. Cum îmi spunea "mâine îl luăm pe Mustaţă şi intră Bogdan". Să-i vezi după o zi, când spuneau "am vorbit cu Camelia Bogdan şi a spus că, dacă avea Codul Penal, îi dădea 20 de ani, a putut să-i dea doar zece“. Pe urmă trage concluziile Coldea, ştii. Să-l vezi ce spectaculos e Coldea când trage concluzii...

Interlocutor: Sunteţi supărat pe ei.

Traian Băsescu: Bogdan este, a intrat judecător în dosarul ginerelui. Un judecător care duce dosarul de-un an este schimbat şi la ultimul termen a intrat Camelia Bogdan. Păi bă, Bogdan, eu te ştiu cine eşti!“.

DNA A SESIZAT INSPECȚIA JUDICIARĂ

Șefa DNA a solicitat luni ca Inspecția Judiciară să facă verificări legate de declarațiile lui Ghiță. "Sesizarea Inspecției Judiciare are în vedere următoarele:



- afirmațiile tendențioase și mincinoase, făcute de o persoană care în prezent este inculpată în mai multe dosare (fie în curs de judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, fie în investigare la Direcția Națională Anticorupție)sunt de natură să submineze autoritatea judecătoreascăși sunt de natură a pune în discuțiedeontologia profesională a magistraților.

- afirmațiile urmăresc decredibilizarea Direcției Naționale Anticorupție și a activității procurorului șef al instituției, precum și a sistemului judiciar în general, prin inducerea în opinia publică a ideii că activitatea procurorilor nu se desfășoară în limitele cadrului legal.

- afirmațiile lansate în spațiul public acreditează ideea că independența și imparțialitatea procurorilor este influențată de persoane cu anumite interese, iar soluțiile sunt dispuse în mod arbitrar, neavând la bază elemente de probațiune administrate legal.

- afirmațiile pot avea drept consecință crearea unei stări de neîncredere în justiție în ansamblul său, prin afectarea prestigiului justiției.



Prin prisma celor menționate, se poate aprecia că afirmațiile au un impact deosebit asupra opiniei publice, fiind de natură să aducă atingere independenței sistemului judiciar", se arată într-un comunicat de presă remis de DNA.