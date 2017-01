Contrabandă cu ardei iute

La începutul lunii martie a acestui an, în Portul Constanţa Sud-Agigea a sosit din Egipt nava CSCL Tianjin, printre containerele aflate la bord numărîndu-se şi unul expediat de firma egipteană Al Rawan Co For Exporting C/O Samiha El Mandoh Mohgoub El Mansoria-Giza pentru SC Maura Invest 2003 SRL cu sediul în Bucureşti. Reprezentanţii Biroului Vamal Constanţa Sud declară că în actele containerului se specifica faptul că acesta ar fi fost încărcat cu peste 13 tone de ardei gras proaspăt, ambalat în 3333 de colete. La începutul acestei săptămîni, containerul a fost scanat, procedură în timpul căreia s-au constatat diferenţe de densitate, vameşii bănuind că pe lîngă ardei gras mai există încă un tip de marfă. Ca urmare a suspiciunilor avute, reprezentanţii Biroului Vamal au hotărît efectuarea unui control fizic al containerului şi cu această ocazie au descoperit că, în spatele celor 13 tone de ardei gras erau alte 650 de colete cu ardei iute prospăt, în cantitate totală de peste două tone şi jumătate. Oamenii legii spun că pentru ardeiul gras nu se plătesc taxe vamale, în schimb, ardeiul iute are 6,4 % taxă vamală şi ca urmare a acestei diferenţe s-a creat un prejudiciu de şapte mii lei. Marfa nedeclarată a fost reţinută în vederea confiscării, iar societatea importatoare urmează să fie sancţionată contravenţional. Reamintim că, la jumătatea lunii februarie a acestui an, o altă societate din Bucureşti a încercat să introducă în ţară prin aceeaşi metodă, 4500 de conserve cu ciuperci din China. Firma importatoare a încercat să păcălească statul român prin neplata taxelor vamale care însumau aproape 350.000 lei. Destinatarul ciupercilor nedeclarate a fost amendat cu 8.000 lei, iar întreaga cantitate de marfă a fost confiscată.