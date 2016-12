Contrabanda cu ţigări a revenit pe creştere

Piaţa neagră a ţigaretelor a urcat la 15,7% în luna iulie, conform datelor companiei de cercetare Novel, comparativ cu 11,8% în luna mai, aceasta fiind prima creştere semnificativă după trendul continuu descendent înregistrat anul trecut şi în prima parte a anului 2011. În ianuarie 2010, contrabanda a atins un maxim istoric de 36,2%, consecinţă a creşterilor masive ale accizei la ţigarete. Ulterior, comerţul ilegal cu ţigarete a intrat pe un trend descendent şi s-a situat la 22,5% din piaţă în luna ianuarie a acestui an, pentru ca, în martie, să coboare sub 15%. „Deocamdată, piaţa neagră se încadrează în limitele normalului, nivelul fiind comparabil cu cel din alte ţări europene, cu toate că vorbim despre o creştere de aproape patru puncte procentuale, în numai două luni. Cauzele pot fi multiple şi necesită o analiză serioasă: sezonalitatea, aşteptările cu privire la accize, scăderea preţurilor practicate pe piaţa neagră, în paralel cu creşterea preţurilor legale şi, de ce nu, demotivarea celor chemaţi să aplice legea, ca urmare a scăderii salariilor şi a proceselor de restructurare din Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Autoritatea Naţională a Vămilor şi Ministerul Administraţiei şi Internelor”, spune directorul corporate affairs&communications la JTI Romania, Gilda Lazăr. La rândul său, directorul corporate & regulatory affairs la BAT Romania, Adrian Popa, subliniază că un singur punct procentual recuperat de piaţa legală din contrabandă reprezintă încasări suplimentare la bugetul de stat de peste 30 milioane de euro. Reprezentanţii companiilor producătoare de tutun spun că este necesar un cadru legislativ unitar şi simplificat care să reglementeze contrabanda şi evaziunea fiscală, clarificarea situaţiei la frontiera internă cu Ungaria şi Bulgaria, unde nu mai există puncte de control vamal, măsuri la care să se adauge atribuirea unor competenţe clare poliţiei locale pentru sancţionarea vânzărilor ilegale în pieţe.