Contrabanda cu ţigări, în scădere

Preşeditele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Sorin Blejnar, a declarat, ieri, la Vama Girgiu, că traficul cu ţigări de contrabandă a scăzut de la 36,2% în 2009 la 12% în luna mai a acestui an. Totodată, Blejnar a precizat că fiecare punct procentual reprezintă aproximativ 30 milioane de euro, ceea ce ar însemna că evaziunea s-ar ridica în acest an la 360 milioane euro. El a adăugat că în primele şase luni ale acestui an încasările statului din accize la ţigarete au ajuns la 3,6 miliarde lei, faţă de 2,3 miliarde lei în primul semestru din 2010.