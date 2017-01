Contrabanda cu ţigări, în scădere

În urma unui studiu de piaţă efectuat la comanda British American Tobacco şi Japan Tobacco International a reieşit faptul că, în luna martie, în România, contrabanda cu ţigări a scăzut la 33,9% din piaţă. Potrivit studiului, scăderea este determinată în cea mai mare măsură de iniţiativele aplicate de autorităţi pentru stoparea contrabandei, o importanţă semnificativă având-o propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ordinul Ministerului Finanţelor Publice 202/2010 prin care se interzice vânzarea de ţigarete în duty free-uri. Realizat de compania de cercetare Novel Research, studiul mai arată că fenomenul de contrabandă cu ţigarete are mai degrabă un specific regional decât unul naţional şi are cea mai mare amploare în partea de nord-est a ţării. Cea mai mare descreştere a acţiunilor de contrabandă, de 5,3%, s-a înregistrat în partea de sud-est a ţării, în timp ce, în vest, vânzările ţigaretelor de contrabandă cumpărate din duty free-uri au avut o scădere de 6,4%. Dintre zonele de provenienţă a produselor de contrabandă, Republica Moldova este lider, crescând, în martie, cu 6,1%, urmată de duty free-uri şi de Ucraina.