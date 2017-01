Contrabanda cu ţigări, în scădere

Contrabanda cu ţigări a înregistrat o uşoară scădere în luna iulie, la 12,9%, coborând pentru prima dată în acest an sub pragul 13%, potrivit unui studiu realizat de Novel Research. Piaţa neagră s-a plasat la 13% în ianuarie, la 13,4% în martie şi la 13,3% în luna mai, conform sursei citate. “Se remarcă scăderea contrabandei cu produse din tutun provenite din Ucraina (cu şapte puncte procentuale în iulie faţă de mai, la 17,7%) şi o creştere semnificativă a comerţului ilicit cu produse Duty Free (cu 5,7 puncte procentuale mai mult în iulie faţă de mai, până la 23,2%). Alte tendinţe înregistrate în mai se acccentuează în iulie. Astfel, Serbia rămâne principala sursă pentru comerţul ilicit cu ţigarete, ajungând la o pondere de 32% din totalul produselor traficate ilegal, în creştere cu 2,9% comparativ cu luna mai. De asemenea, ponderea produselor cu timbre fiscale moldoveneşti continuă să se afle în scădere. Din punct de vedere regional, se înregistrează o creştere semnificativă în Sud-Est (cu 4,3%, la 8,1%). Vest rămâne regiunea cea mai afectată de comerţul ilicit (31,5%), urmată de Nord-Est (22,4%) şi Sud-Vest (18.9%)”, se arată într-un comunicat Novel Research. Gilda Lazăr, director Corporate Affairs&Communications JTI Romania şi Moldova, a declarat în comunicat că speră ca trendul descrescător să continue. La rândul său, Adrian Popa, director Corporate&Regulatory Affairs BAT România, a spus că în iulie 2010 contrabanda se situa la circa 21%, în ianuarie 2010 la peste 36% şi că un punct procentual recuperat de piaţa legală din contrabanda echivalează cu 30 milioane euro taxe suplimentare plătite la buget.