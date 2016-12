Contrabanda cu ţigări, în scădere

Un studiu al companiei de cercetare Novel Research a arătat că, în primele luni ale acestui an, contrabanda cu ţigarete s-a menţinut constantă, atingând nivelul de 13% din piaţă în luna martie, dar a scăzut cu 1,4 puncte procentuale faţă de luna martie a anului trecut. „Nivelul contrabandei cu produse din tutun este relativ constant, atingând 13,4% din totalul consumului de pe piaţa românească. În toate regiunile afectate puternic de acest fenomen, cifrele nu s-au schimbat: 31% în regiunea de vest, 22,2% în nord-est şi 20,8% în nord-vestul ţării. Ceea ce se poate constata este o creştere îngrijorătoare pentru Bucureşti, cu 5,8 puncte procentuale în martie 2012 faţă de ianuarie, până la cota de 13,5%. În schimb, în regiunea sud-vest contrabanda a scăzut faţă de ianuarie cu 5,1 puncte procentuale, până la nivelul de 8%“, a declarat Marian Marcu, directorul Novel Research. În ceea ce priveşte ponderea surselor de provenienţă a ţigaretelor de contrabandă, potrivit timbrelor fiscale aplicate pe pachete, aceasta plasează Ucraina pe primul loc, cu 27%, urmată de Moldova, cu 26,2%, Serbia cu 20,8% şi reţeaua duty-free, cu 18,7%.