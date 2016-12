Contrabandă cu ţigări

Vameşii constănţeni au descoperit, în urma verificărilor efectuate la bordul a două nave, importante cantităţi de ţigări de contrabandă. Oamenii legii spun că verificările au vizat două nave sosite în Portul Constanţa, una sub pavilion Sierra Leone şi una sub pavilion Turcia, „Sahinkaya“. În urma controlului vamal, la bordul acestora au fost găsite 400 de ţigarete marca L&M, 1.600 Pall Mall şi 80.000 de ţigarete Assos, în valoare de peste 8.600 de euro. Marfa nedeclarată era ascunsă în cabina şefului de echipaj, precum şi în peretele magaziilor. Ţigările au fost ridicate în vederea confiscării. Comandantul navei sub pavilion turcesc a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 5.000 lei. Comandantului navei sub pavilion Sierra Leone i s-a întocmit dosar penal, ancheta urmând a fi continuată de poliţişti.