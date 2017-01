Contrabanda de ţigări de la Vama Veche, în atenţia procurorilor DIICOT

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa au preluat cercetările a 12 persoane implicate în contrabanda cu ţigări din magazinele duty-free din Vama Veche. La sfîrşitul săptămînii trecute, dosarul investigat de Serviciul de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa a fost declinat procurorilor DIICOT. Cercetările vor fi continuate sub aspectul săvîrşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, fals intelectual la legea contabilităţii, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, contrabandă şi complicitate la contrabandă. Acuzaţiile se referă la Ionuţ Ilie Zisu, de 42 ani, din Bucureşti, administratorul societăţii „Dutty Free România” din Ilfov, Răzvan Petrovici, de 39 ani, din Bucureşti, Costel Bobic, de 50 ani, din Bucureşti, George Nivaci, de 28 ani, din Constanţa, Nicolae Cioti, de 31 ani, din Constanţa, Stelian Tocia, de 28 ani, din Constanţa, Stelian - Marius Caracoti, de 28 ani, din Constanţa, George Nicolae, din 26 ani, din Constanţa, Anton Caracotă, de 39 ani, din Constanţa, Mihai Giumba, de 31 ani, din Constanţa, Iuliana-Cristina Emil, de 38 ani, din Constanţa şi Sabina Maria Dănilă, de 31 ani din Mangalia - operatori comerciali în cadrul societăţii din zona de trecere a frontierei Vama Veche. În seama lor se reţine că în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2005, au întocmit bonuri fiscale pentru ţigările comercializate prin magazin în care au inserat date false cu privire la cumpărători. În urma verificărilor efectuate de oamenii legii s-a constatat că unii cumpărători nu figurează ca fiind ieşiţi din ţară la data emiterii bonurilor fiscale, alţii au mai multe paşapoarte, în timp ce pe unele acte apar ca vîndute unei singure persoane cantităţi impresionante de ţigarete: 46 de cartoane de Marble, 41 cartoane Assos, etc. Prejudiciul cauzat statului român prin neplata accizei aferente comercializării cantităţii de 58.058 cartoane ţigări a fost estimat la suma de 839.027,07 lei. Cercetările în acest caz au fost declanşate după 29 septembrie 2005, cînd, după o urmărire ca în filme, poliţiştii din Mangalia au reuşit să facă o captură record de produse de contrabandă. Şase autoturisme au fost prinse în timp ce transportau mii de pachete de ţigări. Maşinile ascundeau în locurile unde ar fi trebuit să se afle roţile de rezervă şi pe banchetele din spate, acoperite cu prelate, mii de pachete de ţigări netimbrate şi mai multe sticle de băuturi alcoolice fine. Şoferii maşinilor capturate, George Nivaci, Stelian Tocia şi Nicolae Cioti, le-au declarat oamenilor legii că ar fi găsit marfa pe cîmp. Ulterior, cercetările au fost extinse, astfel că s-a ajuns la cercetarea mai multor operatori vamali, administatori ai magazinelor duty-free din Vama Veche. De asemenea, numeroşi poliţişti de frontieră au fost sancţionaţi şi chiar demişi pentru neglijenţă în serviciu.