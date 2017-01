Contrabandişti bulgari, prinşi la Constanţa

Doi cetăţeni bulgari au ajuns pe mîna poliţiştilor constănţeni, după ce au încercat să vîndă mai multe sticle cu băutură de contrabandă. Raimova Yurkyush Efraimova, de 26 ani, şi Kadir Sezent Beyedin, de 27 ani, ambii din Dobrici, Bulgaria, au intrat legal, ieri dimineaţă, în România, pe la punctul vamal Negru Vodă, la bordul unui autoturism Golf 3. Avînd informaţii că cei doi ar fi venit în ţara noastră cu scopul de a face contrabandă cu băutură, ofiţerii Secţiei 3 au organizat un flagrant. Astfel, ieri, în jurul orei 2.00, ofiţerii sub acoperire din cadrul acestei secţii şi-au dat întîlnire cu cei doi bulgari într-o parcare din apropierea complexului Abator, din Constanţa. Fără să bănuiască faptul că au de-a face cu doi oameni ai legii, Raimova şi Kadir s-au arătat foarte dornici să-şi etaleze marfa: 58 de sticle cu whisky, gin şi vermut, de diferite mărci. Spre surprinderea lor însă, aşa zişii „cumpărători” i-au anunţat că trebuie să-i însoţească la sediul poliţiei pentru cercetări. Luaţi la întrebări asupra provenienţei băuturii, cei doi cetăţeni bulgari au susţinut iniţial că ar fi cumpărat-o de la un constănţean, în cursul dimineţii, cu aprox. 300 de mii sticla şi că urma să o vîndă tot în oraşul nostru, dar la un preţ dublu. În timpul audierii însă, cetăţenii bulgari au recunoscut că marfa a fost introdusă în mod ilegal în ţară. Ba mai mult, tînăra, care vorbeşte româneşte, a mărturisit că trece destul de des graniţa în România pentru a-şi vinde “marfa”. “Nu am o slujbă stabilă în Dobrici, nu am nevoie, căci cîştig destul de bine din ceea ce vînd. Românii sînt interesaţi să cumpere de la noi, motiv pentru care venim foarte des”, a declarat Raimova. Potrivit ofiţerilor care i-au prins în flagrant, în urma examinării paşapoartelor celor doi bulgari a reieşit faptul că aceştia trec graniţa în ţara noastră chiar şi de două ori într-o singură zi, iar după ce vînd băutura se întorc în Bulgaria. Oamenii legii au demarat o anchetă pentru a stabili de unde provine băutura, cei doi urmînd să fie cercetaţi pentru contrabandă.