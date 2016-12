Contract de 100.000.000 de dolari pentru clanul Kardashian

Kris Jenner, mama celebrelor surori Kardashian, a încheiat un contract de 100 de milioane de dolari privind continuarea pentru cel puţin încă patru ani a reality show-ului dedicat de la televiziunea americană E!. Contractul negociat de Kris Jenner se referă la participarea sa şi a fiicelor sale, Kim Kardashian West, Khloé şi Kourtney Kardashian şi Kendall şi Kylie Jenner, la emisiunea „Keeping Up with the Kardashians“, dar şi implicarea într-o serie de proiecte pe internet şi programe inspirate din reality show-ul de succes.

Potrivit relatărilor din presa americană, fostul soţ al lui Kris Jenner, Bruce Jenner, nu va beneficia de pe urma extinderii contractului şi va părăsi show-ul după următorul sezon. Bruce Jenner ar urma să aibă propriul show de televiziune, care va urmări tranziţia fostului soţ al lui Kris de la bărbat la femeie, în urma operaţiilor şi tratamentelor hormonale. Kanye West, soţul lui Kim Kardashian, va continua să apară ocazional în reality show-ul celebrei familii, dar artistul nu este parte a contractului încheiat cu televiziunea E!. Creatorul show-ului, Ryan Seacrest, va primi o parte importantă din valoarea contractului, potrivit termenilor înţelegerii.

„Keeping Up with the Kardashians“ este un reality show difuzat de televiziunea americană prin cablu E!, care a avut premiera pe 14 octombrie 2007, ajuns în prezent la sezonul al nouălea. Emisiunea a primit cronici moderate din partea criticilor, dar este adesea privită negativ din cauză că ar promova conceptul de... a fi faimos pentru că eşti faimos, iar unele aspecte ale poveştilor prezentate în emisiune par să fie inventate.