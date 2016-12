Contract de finanţare pentru parc

Primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti, va semna astăzi la Bucureşti, la Ministerul Mediului, contractul de finanţare pentru parcul din noul cartier de locuinţe. Delicoti a declarat că doreşte ca, în luna martie, să demareze construcţia la noul parc din localitate. „Proiectul depus la Ministerul Mediului a fost aprobat. A fost adoptată şi Hotărârea de Guvern pentru alocarea fondurilor. A fost o bună perioadă în care nu s-a mai ştiut nimic despre acest proiect, însă am primit înştiinţarea că trebuie să ne prezentăm pentru semnarea contractului. Contractul are valoare de un milion de lei, din care contribuţia bugetului local este de 100.000 de lei, restul de 900.000 lei urmând să îi primim de la Administraţia Fondului de Mediu”, a declarat primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti. Primarul a mai afirmat că noul parc este deja cuprins în Planul Urbanistic General al comunei, care în prezent se află în lucru. În altă ordine de idei, Delicoti a afirmat că doreşte ca în acest an să poată demara lucrările de extindere a şcolii din localitate. “Proiectul este depus la Ministerul Dezvoltării şi cred că în scurt timp vom semna şi acest contract de finanţare. Sunt bani europeni pe care trebuie să îi folosim pentru dezvoltarea comunei. Sunt şi alte proiecte pe care am dori să le demarăm, însă cred că o parte din ele vor fi amânate din cauza crizei bugetare”, a adăugat Delicoti.