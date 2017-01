Contract nou pentru Măţel

MĂRIRE DE SALARIU. După ce a fost în litigiu cu FC Farul, depunând memoriu la Camera Naţională de Soluţionare a Litigiilor din cadrul FRF, Alexandru Măţel a ajuns la o înţelegere cu oficialii grupării de pe litoral. Chiar dacă memoriul i-a fost respins, conducerea clubului constănţean a decis să-i acorde căpitanului o mărire considerabilă de salariu. “Am semnat un act adiţional la contract, prin care a fost mărit salariul. Am ajuns la o înţelegere şi am bătut palma pentru că vreau să fac performanţă la Farul”, a declarat fundaşul dreapta în vârstă de 20 de ani. Durata contractului nu a fost modificată, Măţel fiind legat de formaţia constănţeană până în vara anului 2013. Mai liniştit după rezolvarea acestei probleme, internaţionalul de tineret speră ca Farul să se impună în disputa cu Steaua II, programată duminică, de la ora 13.00, în etapa a 16-a a Ligii a II-a şi să încheie prima parte a campionatului pe locul secund în clasamentul Seriei I. “Ne aşteaptă un meci dificil la Steaua II, dar avem nevoie de cele trei puncte. Dacă vom câştiga, avem şanse mari să încheiem turul pe locul secund în clasament”, a spus Măţel. Din păcate, antrenorul Gheorghe Butoiu se confruntă în continuare cu mari probleme de efectiv, Marius Ene devenind şi el incert pentru partida de la Bucureşti. Atacantul a absentat de la antrenamentul de ieri, din cauza unei infecţii puternice la o măsea. În plus, Ion Barbu, singur fundaş central apt pentru meciul cu Steaua II, a acuzat dureri puternice la glezna piciorului drept.

REORGANIZARE LA COPII ŞI JUNIORI. După ce a fost schimbat de la echipa secundă în urmă cu două săptămâni, antrenorul Cristian Cămui a fost învestit în funcţia de director al Centrului de Copii şi Juniori al FC Farul. “Primul obiectiv pe care mi-l propun este ridicarea valorică a grupelor de copii şi juniori, pentru că am ajuns la un nivel care nu reprezintă imaginea unui club precum Farul. Trebuie să facem ceva pentru ca jucătorii să revină la nivelul din urmă cu jumătate de an, iar centrul să producă în timp scurt jucători de valoare. Să nu uităm totuşi că, în ultima vreme, peste 40 de jucători au plecat la Academia de Fotbal a lui Hagi, iar mulţi dintre componenţii echipelor constănţene din Liga a III-a provin de la Farul”, a explicat Cămui. În acest moment, la Centrul de Copii şi Juniori al grupării de pe litoral activează doar şase antrenori: Eugen Şovăilă, Grigorie Tudor, Mihai Turcu, Dumitru Antonescu, Ion Constantinescu şi Constantin Gârjoabă. “Sunt antrenori care au jucat pentru Farul şi care pot face treabă, dar este o problemă de organizare”, a spus Cămui.