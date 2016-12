Contractare de 110%!?

Specialiştii din Agricultură şi-au propus să atragă ce a mai rămas din fondurile europene disponibile în perioada 2007 - 2013 în acest an. Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a anunţat, ieri, că pentru a se realiza o bună absorbţie a fondurilor derulate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), anul acesta ar trebui contractate toate fondurile puse la dispoziţie. „Până la sfârşitul lui 2013 va trebui să semnăm toate contractele de finanţare pentru sumele pe care le avem la dispoziţie în 2007 -2013. 8,1 miliarde de euro vor trebui contractate cu beneficiarii care au depus proiecte de finanţare. În 2013 nu vom mai avea foarte multe sesiuni de proiecte, dar va trebui să ne concentrăm pe a absorbi aceşti bani. Din acest motiv, propunerea pe care am avut-o şi ambiţia pe care o au cei de la Agenţia de Plăţi este ca în acest an să contractăm 110% din fondurile pe care le-am avut la dispoziţie încât să ne asigurăm că până la sfârşitul anului 2015, până când trebuie să tragem toţi banii europeni, să nu avem niciun euro care se întoarce la Comisia Europeană”, a declarat Constantin. Pe de altă parte, ministrul Agriculturii a declarat că banii care vor fi alocaţi pentru PNDR 2014 - 2020 vor fi mai puţini, respectiv 7,2 miliarde euro. (M.D.)