Contract-bombă la centrala nucleară!

Nuclearelectrica a atribuit, la finele lui august, unul dintre cele mai mari contracte din ultimii ani, în valoare de 75 milioane euro, pentru servicii de reparaţii şi întreţinere a sistemelor, instalaţiilor şi clădirilor din incinta centralei nuclearelectrice de la Cernavodă. Banii vor merge către un consorţiu care reuneşte cei mai importanţi contractori ai centralei, firme cunoscute din Cernavodă, cu peste 1.300 de salariați, majoritatea locuitori din zonă. Potrivit datelor din SEAP, serviciile vor viza întreţinerea sistemelor de ventilaţie și echipamentelor mecanice, mentenanţa echipamentelor electrice, întreţinerea preventivă a transformatoarelor, refacerea hidroizolaţiilor la acoperişuri (plus finisaje şi protecţii anticorozive) și mentenanţa sistemului de monitorizare seismică. Consorțiul în cauză este Asociația Nuclear Serv din Cernavodă, care a luat ființă în 2008, prin asocierea celor mai mari contractori ai CNE, respectiv Elcomex, Generale Concrete, Nimb Cosmetal, Stizo Nuclear și Unify Co. Ltd. În 2009, cele cinci firme au semnat un contract similar cu cel de acum, dar cu o valoare ceva mai mare, de circa 100 milioane euro.