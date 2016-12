Contracte minuscule pentru Alibec şi Matei

Promovaţi la echipa mare a Farului încă de la 17 ani, jucătorii Denis Alibec şi Cosmin Matei sînt marile speranţe ale fotbalului constănţean. Chiar dacă impresarii au vehiculat sume mari de transfer în privinţa ambilor din partea unor importante cluburi europene, conducerea grupării de pe litoral a anunţat că nu s-au primit oferte concrete. În acelaşi timp însă, oficialii constănţeni nu s-au grăbit să le modifice angajamentele celor doi, care continuă să evolueze pe contracte de juniori. Mai exact, atît Alibec, cît şi Matei, cîştigă în jur de 50 de dolari pe lună, mult mai puţin decît alţi jucători de la echipa mare, care nici măcar nu prind foaia de joc. În plus, salariile celor doi nici nu au şanse prea mari să crească la nivelul coechipierilor, deoarece, conform regulamentului, sînt obligaţi să semneze prelungirea contractelor cu FC Farul încă trei ani după expirarea junioratului pe salariu mediu pe economie, în jur de 1.400 lei lunar în acest moment. “Cei doi au contracte de juniori pînă în vara anului viitor, iar apoi vor trebui să semneze minimum trei ani cu FC Farul. Dacă refuză, îi vom suspenda pe această perioadă. Au fost ceva discuţii privind semnarea unor contracte de profesionişti, dar nu ne grăbim”, a declarat directorul executiv al grupării de pe litoral, Dan Pîra. “Eu am propus ca cei doi să semneze contracte de profesionişti pentru că ambii evoluau la echipa mare şi m-am gîndit că este normal să fie plătiţi ca şi ceilalţi jucători. Ştiu că Alibect şi Matei sînt obligaţi să semneze pe încă trei ani, dar cum poţi să motivezi un jucător cînd îi dai un salariu infim? În plus, cum puteam să-i penalizez financiar pentru cazuri de indisciplină?”, a explicat fostul director tehnic al Farului, Ion Marin. Soarta celor doi s-ar putea decide săptămîna viitoare, pe 12 iunie, cînd este programată o nouă Adunare Generală la FC Farul. “Vom lua în discuţie situaţia echipei, dar şi strategia în privinţa lotului”, a spus Pîra.

Probleme cu jucătorii străini

Federaţia Română de Fotbal a anunţat că din sezonul următor fiecare echipă din prima ligă va fi obligată să aibă pe foaia de joc cel puţin opt fotbalişti români, în timp ce grupările din liga secundă vor trebui să înscrie zece jucători români. Astfel, chiar dacă va rămîne sau nu în Liga I, FC Farul se află într-o situaţie delicată, folosind constant la echipa mare zece “stranieri”. În aceste condiţii, din vară, mai mulţi jucători străini vor părăsi gruparea de pe litoral, în locul lor urmînd să fie promovaţi juniori din propria pepinieră sau aduşi jucători români. “Cu siguranţă, din vară vor pleca doi-trei străini, iar în locul lor vor veni români. Oricum, străinii implică şi costuri mai mari, întrucît trebuie să achităm sume destul de mari pentru vize, dreptul la muncă şi tot felul de cheltuieli”, a mărturisit Pîra.