Contracte prelungite pentru golgeterii Griezmann și Vardy

Antoine Griezmann şi-a prelungit contractul cu Atletico Madrid, a anunţat clubul madrilen prin intermediul site-ului oficial. Atacantul francez şi-a prelungit pentru încă un sezon înţelegerea scadentă în 2020. „Sunt satisfăcut și foarte fericit să aparţin acestei familii şi acestui proiect. Vreau să-mi îmbunătăţesc performanţele an de an, iar clubul, antrenorii şi colegii mă pot ajuta să-mi îndeplinesc acest obiectiv”, a declarat Griezmann pentru site-ul oficial al lui Atletico. „Clubul are intenţia declarată de a păstra jucătorii importanţi, iar Antoine este unul dintre aceştia. Trebuie să ne felicităm pentru că am reuşit să obţinem prelungirea”, a precizat José Luis Pérez Caminero, directorul sportiv al lui Atletico. Atacantul francez în vârstă de 25 de ani, care nu a jucat niciun minut în fotbalul din Hexagon, a fost achiziţiont de Atletico în 2014, de la Real Sociedad, pentru 30 de milioane de euro. Cu Atletico a câştigat Supercupa Spaniei în 2014 şi a ajuns în ultima finală a UEFA Champions League, meci pierdut în faţa celor de la Real Madrid.

VARDY ÎŞI VA PRELUNGI CONTRACTUL CU LEICESTER CITY

Și Jamie Vardy, unul dintre cei mai în formă atacanţi ai momentului din Europa, va continua la campioana Angliei. Leicester City a anunţat pe site-ul oficial că a ajuns la o înţelegere cu agenţii jucătorului pentru prelungirea contractului. Potrivit clubului englez, Vardy va juca la Leicester pentru următorii patru ani. „Ambele părţi speră că prin acest anunţ se vor încheia toate speculaţiile referitoare la viitorul lui Vardy. Jamie îşi va concentra acum toată atenţia pe ce are de făcut la naţionala Angliei, la Campionatul European din Franţa. Nu vor mai exista comentarii ale clubului sau ale jucătorului pe marginea acestui subiect până în momentul în care campania europeană a naţionalei se va încheia”, se arată în comunicatul celor de la Leicester. Jamie Vardy (29 de ani) a venit la Leicester în 2012, iar de atunci a jucat în 144 de partide şi a marcat 50 de goluri pentru „Vulpi”. În sezonul trecut a câştigat campionatul în Anglia şi a fost desemnat cel mai bun jucător al stagiunii. La naţionala Angliei are nouă selecţii şi patru goluri, dintre care unul la EURO 2016, în partida cu Țara Galilor.