Contracte reziliate pentru mobilierul clasei pregătitoare

Conducerile mai multor unităţi de învăţământ primar au reziliat contractele pentru mobilierul destinat claselor pregătitoare, după ce firmele au întârziat livrările, a declarat secretarul de stat din cadrul Ministerului Educaţiei, Stelian Fedorca. „Sunt cam trei sau patru firme care nu s-au ţinut de cuvânt. De aceea, directorii unităţilor de învăţământ au reziliat contractele. Ar fi cam 20-30 de unităţi de învăţământ. Unele au nevoie de mobilier pentru o clasă, iar altele, pentru două sau trei”, a explicat secretarul de stat. Fedorca a precizat că, indiferent de aceste probleme, în prima zi a noului an şcolar (17 septembrie), toate clasele vor avea, cu certitudine, mobilier pentru copii. Printre şcolile cu probleme din acest punct de vedere se numără şi trei unităţi din judeţul Constanţa. În unele cazuri, secretarul de stat a declarat că directorii au fost puşi în legătură cu omologii lor din alte judeţe, care au mobilier în plus. „În cazul Şcolii Generale „Mihail Sadoveanu” din Medgidia a fost luată legătura cu o altă unitate de învăţământ din ţară care are mobilier suplimentar, astfel încât, la începutul anului şcolar, clasele pregătitoare din unitatea de învăţământ constănţeană să fie pregătite”, declara, în cadrul vizitei de săptămâna trecută de la Constanţa, secretarul de stat Fedorca.