Contracte reziliate şi plîngere penală împotriva ex-directorului DADL

Schimbarea conducerii la Direcţia Apelor Dobrogea Litoral (DADL) scoate acum la iveală nereguli care au fost semnalate de foarte multe ori de reprezentanţii mass-media, dar care niciodată nu au făcut obiectul vreunei anchete. Noul director al DADL, Laurenţiu Marin, şi-a început mandatul cu demolarea tuturor construcţiilor ilegale de pe plaje. În numai opt zile de la instalarea în funcţie, noua conducere a DADL a reuşit să pună la pămînt zeci de construcţii ilegale. \"Nu au fost doar beach-baruri, ci tot felul de coşmelii, barăci nenorocite în care se depozitau şezlonguri. O situaţie ciudată am găsit la Cap Aurora, unde am descoperit două piscine zidite în mijlocul plajei. Erau făcute din 2002, dar nu s-a sesizat nimeni. Costurile demolărilor de pînă acum au depăşit 60.000 de lei\", a afirmat Laurenţiu Marin. În acest caz, firma care deţine cele două piscine a fost amendată cu 500 de milioane de lei vechi, iar acestea vor fi demolate. În conformitate cu legea, operatorii de plaje aveau obligaţia de a dezafecta construcţiile provizorii la sfîrşitul sezonului estival. În condiţiile în care operatorii de plaje nu au făcut acest lucru, Direcţia Apelor Dobrogea Litoral a început dezafectarea acestor construcţii, iar costurile le vor fi imputate operatorilor responsabili. La începerea demolărilor de beach-baruri, directorul DADL, Laurenţiu Marin, declara că va începe analiza contractelor de concesionare a plajelor. Acest lucru s-a întîmplat şi, în urma verificărilor, conducerea DADL a reziliat ieri patru dintre contracte, pentru nerespectarea clauzelor. Stelcati SRL, Compact Companz SRL, Azur SRL şi Complex Splendid SRL sînt primele patru firme cărora DADL le-a reziliat contractul pentru nerespectarea clauzelor. „Mai avem în lucru încă zece contracte încheiate anul trecut, care se pot rezilia uşor, fără judecată, pentru că există prevederi în contract care încalcă anumite clauze. Mai exact, este vorba de subînchiriere, făcută sub diferite forme şi denumiri, care, ca bază juridică, sînt tot contracte de subînchiriere. Vom verifica dotările pe care le are fiecare concesionar şi, cu siguranţă, vom descoperi că nu au aşa ceva. Acesta este un alt motiv de rezilere al contractului“, a precizat Laurenţiu Marin.

Deşi avea facturi neplătite de 2 milioane lei, DADL a cheltuit dublu pentru… 100 de aragazuri şi plite

Deşi se află de doar o săptămînă la conducerea DADL, Laurenţiu Marin a menţionat că ceea ce găsit este un „adevărat jaf“. E a afirmat ieri că a depus, la Parchetul de pe lîngă Tribunalul Constanţa, o plîngere penală împotriva fostului director şi a altor patru angajaţi ai instituţiei, sub acuzaţiile de fals sub semnătură privată şi uz de fals. Directorul DADL a declarat că a descoperit un contract falsificat de către vechea conducere a instituţiei şi că a solicitat sprijin autorităţilor competente pentru stabilirea vinovaţilor. „Cînd am văzut contractul, am sesizat că este un fals grosolan: modificare de dată peste altă dată, prima pagină înlocuită, iar numerele de intrare şi ieşire din instituţie lipsesc. Din acest motiv am depus o plîngere penală împotriva lui Gheorghe Babu, fost director DADL, Mirelei Mănăilă, fost director economic al DADL, Lilianei Adam, jurist, Chiraţei Tararache, din cadrul Biroului Achiziţii al DADL, şi împotriva Marcelei Cucu, din cadrul Biroului Exploatare Lucrări al DADL\", a precizat Marin. El a spus că este vorba despre un contract realizat cu o firmă care a cîştigat o licitaţie pentru cadastrarea lacurilor din judeţ, dar înţelegerea respectivă nu a fost pusă în aplicare, iar documentul respectiv ar fi suferit mai multe falsuri realizate de către fosta conducere. Directorul DADL a înaintat plîngerea penală către procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa şi a spus că va deschide şi o anchetă internă, deoarece a descoperit mai multe nereguli în cadrul instituţiei. Laurenţiu Marin susţine că au fost găsite mai multe contracte încheiate în luna decembrie 2008 şi achitate integral, prin care DADL a achiziţionat mai multe produse, printre care aproximativ 100 de aragazuri şi plite, care, deocamdată, nu au fost găsite decît pe hîrtie. El a mai acuzat fosta conducere că a făcut aceste investiţii în valoare de 4 milioane de lei, în condiţiile în care DADL are datorii de 1,9 milioane de lei, dintre care un milion de lei la utilităţi. O altă problemă evidenţiată de noul director al DADL se referă la mijloacele de transport ale instituţiei: „Avem cam 40 de maşini pentru instituţie. Am făcut o vizită la parcul auto, unde am descoperit că nu erau decît patru maşini, din care două nu funcţionează. Restul erau la angajaţi acasă, unii fiind cu ele chiar în concediu“. Fostul director al DADL, Gheorghe Babu, nu a putut fi contactat, pentru a răspunde acuzaţiilor aduse de noua conducere.