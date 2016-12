Contractele cu statul, la discreţia pedeliştilor

Conectarea firmelor de partid la banul public şi minciuna dusă până la extrem sunt doar două dintre cele mai deranjante acţiuni ale actualei puteri. Şi asta în condiţiile în care Băsescu le spunea oamenilor de rând - care erau disperaţi că au rămas fără casă - să nu mintă şi le cerea public pedeliştilor acum mai bine de o lună să renunţe la contractele cu statul. În urmă cu o lună, în presă au fost dezvăluite modalităţile în care câştigă pe bandă rulantă contracte cu statul grupul de firme de pază care aparţin „blondei de la MAp“, Georgia Gabriela Voicu, director la Oficiul Naţional pentru Comemorarea Eroilor (ONCE), instituţie aflată în subordinea MAp. Dacă adăugăm şi faptul că „blonda“ este cunoscută ca o foarte bună prietenă a mezinei din familia Băsescu, EBA, surpriza uşurinţei cu care firma sa încheie contracte cu statul nu mai este chiar atât de mare. Norocel Anastasescu, asociatul şi partenerul de viaţă al Georgiei Voicu, a înfiinţat firma de securitate şi pază Regent Security SRL. Firma-mamă Regent Security SRL are circa 800 de angajaţi şi multe filiale, în mai toate oraşele din ţară. În firma-mamă, Georgia Voicu deţine 95% din acţiuni şi este asociată cu Ştefan Bardan. Din greşeală sau nu, Georgia Gabriela Voicu a omis să treacă în declaraţia sa de interese faptul că este acţionar majoritar la această firmă. Societatea Regent Security SRL Prahova a beneficiat în doar un an şi jumătate de 39 de contracte cu 35 de instituţii ale statului. Şi pentru că nu era suficient, firma în cauză a încheiat luna trecută un contract cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în valoare de 870.756 lei, fără TVA, pentru patru sedii ale instituţiei, urmat de un alt contract pentru alte 14 sedii din ţară, printre care şi Constanţa. Absolut scandaloasă este uşurinţa cu care statul a continuat să acorde cu generozitate contracte firmei unui demnitar din MAp, în condiţiile în care oficialii MAp au susţinut sus şi tare că nu au contracte cu această firmă. Acesta e modul în care puterea Băsescu-Boc-Oprea înţelege să „muncească“ în folosul anumitor români.