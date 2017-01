Contractele de achiziţie, selectate de MEF în vederea verificării

Contractele de achiziţie publică pentru care trebuie verificate procedurile de atribuire vor fi selectate de Unitatea de Coordonare şi Verificare a Achiziţiilor Publice, aflată în coordonarea directă a ministrului Economiei şi Finanţelor, fără ca autorităţile contractante să poată formula obiecţii. Posibilitatea ca structura coordonată de Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF) să selecteze aceste contracte a fost aprobată ieri, prin hotărîre de Guvern. Actul normativ menţine prevederile actuale potrivit cărora pot fi verificate, din punctul de vedere procedural, contractele de concesiune de lucrări cu valoare estimată mai mare sau egală cu 250.000 euro plus TVA, contractele de servicii şi contractele de concesiune de servicii cu valoare estimată mai mare sau egală cu 40.000 euro plus TVA şi contractele de furnizare cu valoare estimată mai mare sau egală cu 40.000 euro plus TVA. Potrivit noilor reglementări, stabilirea baremului va împărţi procedurile de atribuire a contractelor în categorii de risc scăzut, mediu şi mare. Procedura de stabilire a baremului şi modul de împărţire pe categorii de risc vor fi cuprinse în manualul opţional pentru activitatea de observare şi verificare. Rezultatul analizei de risc se va comunica autorităţilor contractante numai pentru procedurile selectate în vederea verificării procedurale. Ministerul Economiei şi Finanţelor este instituţia responsabilă pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.