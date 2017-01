Contractele individuale propuse de RAJA, susţinute şi de administraţia din Năvodari

Peste o sută de reprezentanţi ai asociaţiilor din Năvodari au participat aseară, la Casa de Cultură, la o întîlnire cu factori de răspundere din cadrul Regiei Autonome Judeţene de Apă (RAJA) Constanţa, consilieri locali şi primarul oraşului Năvodari, Tudorel Calapod. Nu este prima discuţie iniţiată de furnizorul de apă cu reprezentanţii asociaţiilor de proprietari din Năvodari unde există mari probleme la încasarea facturilor. Scopul întîlnirii de ieri a fost de a se găsi o soluţie în vederea evitării debranşării întregii asociaţii pentru cîţiva datornici. Prezent la dezbatere, directorul tehnic al RAJA, Aurel Presură, a prezentat sistemul propus de RAJA, respectiv, încheierea de convenţii individuale. Datele tehnice au fost expuse de şeful Departamentului Juridic al regiei, Cristina Sîrbu, care a explicat că nu se diminuează rolul asociaţiilor de proprietari. „Asociaţiile vor întocmi borderourile cu consumurile înregistrate de apometrele individuale şi le vor transmite către RAJA care va trimite facturi individuale către membrii asociaţiei”, a declarat Cristina Sîrbu. Ea a mai spus că pentru acest serviciu RAJA va plăti un comision şi a explicat de ce rămîne activată şi Asociaţia de proprietari în această acţiune. În primul rînd, legislaţia conferă drepturi specifice asociaţiilor, condiţii de care nu beneficiază prestatorul de servicii care în present are relaţii contractuale doar cu asociaţiile. Ar fi foarte greu, dacă nu chiar imposibil ca RAJA să angajeze personal pentru citirea apometrelor din toate apartamentele consumatorilor, fapt care ar însemna costuri suplimentare.

Legat de tarifele de apă, unii năvodăreni au declarat că sînt cele mai mari din ţară, motiv pentru care directorul tehnic al RAJA a declarat: „La Constanţa 95% din apă provine din peste 300 de surse de adîncime şi folosim doar 5% din apa de suprafaţă. Cu toate acestea ne plasăm pe locul 15 din ţară ca tarife practicate, costuri mult mai mari existînd în localităţi unde apa este captată din rîuri sau surse de suprafaţă, fără consumul de energie pe care îl implică pomparea de la sute de metri adîncime aşa cum se petrece la Constanţa”, a mai spus Presură. Unii reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari au ridicat problema apometrelor individuale care sînt din altă clasă de precizie decît ale furnizorului, ba chiar unii au solicitat ca RAJA să monteze în fiecare apartament aparate performante după care ei sînt de accord să încheie convenţii individuale. „Convenţiile nu le încheiaţi pentru RAJA. Trebuie să reţineţi că în baza contractului cu asociaţia atunci cînd nu primim contravaloarea facturilor putem debranşa, fără probleme, întregul bloc de locuinţe. Pentru a evita acest lucru, care înseamnă un disconfort pentru consumatorii buni platnici, am propus această soluţie care vine în sprijinul asociaţiei, iar pentru noi înseamnă un volum mai mare de lucru pentru că în loc să emitem o factură pentru asociaţie va trebui să emitem zeci de astfel de documente, pentru toţi consumatorii din imobil”, a mai spus Aurel Presură. La rîndul său, primarul oraşului Năvodari, Tudorel Calapod, a declarat că are o colaborare foarte bună cu RAJA, dar că există mai multe conducte de alimentare care trebuie înlocuite. „Este vorba despre sume foarte mari, dar poate că împreună vom reuşi să accesăm fonduri europene pentru a pune la punct infrastructura. Eu susţin proiectul de încheiere a convenţiilor individuale şi cred că foarte multe asociaţii vor adopta aceasta soluţie. Ea este opţională însă cred că este singura modalitate pentru a se evita debranşarea masivă a tuturor consumatorilor dintr-o asociaţie pentru datoriile cîtorva cetăţeni”, a declarat Tudorel Calapod. La final directorul tehnic al RAJA a declarat că există un proiect al regiei de a construi două staţii de clorinare la intrarea în Năvodari şi procurarea unor substanţe de la o societate americană pentru a trata apa de suprafaţă care pe timpul verii are un miros specific, de vegetaţie acvatică.