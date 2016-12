Contracţie de 2,1% a economiei româneşti

Economia României nu se va mai înscrie pe o pantă ascendentă în acest an, tendinţa fiind de contracţie de la +1,2%, la –2,1%, potrivit estimărilor revizuite ale Erste Group. Pentru anul 2010, Erste prefigurează însă o revenire a economiei româneşti pe traiectoria avansului de 2%, dar sub 3% - cît anticipaseră iniţial austriecii. Pesimismul Erste vis-a-vis de economia României este pus pe seama înrăutăţirii evoluţiei cererii mondiale şi a încrederii consumatorilor din Europa Centrală şi de Est. Această situaţie a determinat analiştii grupului austriac să reducă totodată şi estimările de creştere economică pentru zona euro şi cîteva state cheie din Europa Centrală şi de Est. \"Astfel, anticipăm că economia zonei euro se va contracta cu 3,6% în acest an, cele ale României şi Serbiei, cu 2,1%, şi cea a Slovaciei, cu 1,2%. Economia Ungariei va scădea cu 5,1%, iar cea a Croaţiei, cu 4,5%\", potrivit celui mai recent raport al Erste Group. Referitor la evoluţia deficitului bugetar al ţării noastre, analiştii şi-au menţinut previziunile pentru 2009 la 4,6% din PIB, dar au revizuit în urcare estimările pentru 2010, de la 3,3% din PIB, la 4% din PIB. \"Guvernul a împrumutat de la începutul anului 26,2 miliarde de lei, majoritatea pe termen scurt, valoare mai mult decît dublă comparativ cu nivelul din 2008, pentru a-şi acoperi nevoile de finanţare a deficitului bugetar, din ce în ce mai mari\", se arată în acelaşi raport publicat de Erste. Compania austriacă a înrăutăţit şi estimările privind rata şomajului, care se crede că va urca de la 6,2%, la 7,2% pentru 2009, respectiv de la 5,6%, la 6,8% pentru anul viitor.