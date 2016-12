Contractul blocurilor ANL, aproape de semnare

Primăria oraşului Ovidiu doreşte să demareze lucrările pentru cele două noi blocuri în regim ANL. Chiar dacă documentaţia a fost finalizată, încă de anul trecut, de la Ministerul Dezvoltării nu a fost primit nici un răspuns. “Am pus la dispoziţia ANL terenul aferent celor două blocuri. Am fost la Ministerul Dezvoltării unde am avut mai multe discuţii în ceea ce priveşte realizarea celor două blocuri. Am primit asigurări că în cel mai scurt timp vom primi un răspuns în ceea ce priveşte finanţarea”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, Dumitru Bocai. El a mai declarat că prin realizarea celor două blocuri ANL s-ar rezolva o bună parte din problema locuinţelor.