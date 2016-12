Contractul de privatizare al Electrica, în anchetă

Vicepreşedintele comisiei de privatizare a Senatului, social-democratul Gavril Mîrza, a declarat, ieri, că au fost solicitate, în urma constituirii unei comisii de anchetă, de la Ministerul Economiei şi AVAS, documentele privind privatizarea companiei Electrica de către Enel. \"Aşteptăm să se intre în posesia documentelor de la Ministerul Economiei şi AVAS şi vor fi chemaţi la comisia de anchetă reprezentaţii Enel şi E.ON\", a declarat Mîrza, care a precizat că, în momentul în care vor sosi aceste documente, pot începe oficial lucrările comisiei de anchetă. Pe de altă parte, senatorul PD-L Iulian Urban, unul dintre iniţiatorii solicitării de înfiinţare a comisiei de anchetă, a declarat că principala solicitare din partea Ministerului Economiei este contractul de privatizare al Electrica Muntenia încheiat cu Enel. \"Am solicitat documentele de la Ministerul Economiei când am descoperit faptul că angajamentele Enel nu au fost respectate\", a declarat el, explicând că problemele care au fost sesizate sunt legate, printre altele, de branşările ilegale la reţeaua de energie electrică. \"Ni s-a spus că noi suntem o naţie de hoţi, aşa că am zis “hai să vedem dacă lucrurile stau chiar aşa”, a mai spus Urban. El a declarat că, în contractul de privatizare încheiat de Enel, există o clauză potrivit căreia această companie ar primi garanţii de la Banca Mondială că vor avea profit trei ani la rând, iar facturile de energie sunt încasate de o firmă terţă, SC Sindserv SA, formată din foşti lideri sindicali de la Electrica şi care, potrivit contractului, nu ar avea dreptul să opereze aceste încasări.

\"INTERVENŢIA UNEI TERŢE FIRME ESTE ŞI MOTIVUL PENTRU CARE PREŢUL ENERGIEI CREŞTE ARTIFICIAL\"

mai spune senatorul Urban. \"Când am semnalat aceste nereguli, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei nu a avut nicio reacţie. (...) Dacă ele se dovedesc a fi adevărate, dorim să se rezilieze contractele de privatizare ale Electrica\", a mai spus Urban.