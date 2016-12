Contractul Sterling, la un pas de reziliere

Autorităţile intenţionează să rezilieze contractul încheiat cu Sterling Resources pentru explorarea şi exploatarea a două perimetre din Marea Neagră, astfel încît să se revină la prevederile unui acord din 1992, care stabilea că statul are dreptul la 45% din cantitatea de petrol extrasă. „Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) a început o anchetă pentru a stabili care sînt posibilităţile de reziliere a contractului cu Sterling. Verificările sînt dublate de o anchetă a Corpului de Control al premierului. Concluziile de pînă acum indică posibilitatea rezilierii contractului, pentru revenirea la prevederile acordului iniţial, din 1992“, a declarat preşedintele ANRM, Gelu Mărăcineanu. El a adăugat că statul are, potrivit Legii Petrolului, posibilitatea să rezilieze unilateral acordul cu compania canadiană, iar concluziile anchetelor derulate de ANRM şi Corpul de Control al premierului vor fi coroborate. „Ulterior, concluziile vor fi prezentate reprezentanţilor Sterling, cu care nu am discutat pînă acum despre intenţia de a rezilia contractul“, a menţionat Mărăcineanu. Sterling extrage petrol şi gaze din perimetrele Pelican şi Midia din platoul continental al Mării Negre. În 1992, compania Rompetrol, deţinută de stat la acea vreme, şi firmele Enterprise Oil şi Canadianoxy au încheiat un acord de explorare, dezvoltare şi împărţire a producţiei, prin care partea română primea 45% din producţia obţinută din cele două perimetre. Contractul a fost preluat ulterior de firma Paladin, de la care a ajuns, în 1997, la Sterling Resources. Acordul din 1992 a fost modificat în 2007, iar actul adiţional la contract stabileşte că Sterling trebuie să plătească trimestrial statului român o redevenţă cuprinsă între 3,5% şi 13,5% din valoarea producţiei brute de ţiţei şi gaze. Ministrul Economiei, Adriean Videanu a declarat ieri că rezilierea contractului cu Sterling Resources este decizia corectă. „Mie mi s-a părut cel puţin ciudat emiterea unei ordonanţe de urgenţă care modifică două legi organice, a petrolului şi minelor. Cred că s-a luat decizia corectă (de reziliere a contractului, n.r.)“, a afirmat Videanu. El a mai spus că doreşte ca producătorul naţional de gaze naturale, Romgaz, să exploreze producţia de petrol şi gaze din perimetrele din Marea Neagră neconcesionate şi cîştigate de România la Haga. „Intenţia mea este să cer ANRM ca Romgaz să prospecteze zona în condiţiile legii. Apoi, datele privind rezultatele în urma explorării ar putea fi predate ANRM, care va decide, potrivit legii, acordarea drepturilor de exploatare“, a mai spus Adriean Videanu.