Contractul UMC din Kazahstan - suspendat, nu anulat...

Conducerea Universităţii Maritime Constanţa (UMC) dezminte anularea parteneriatului cu Universitatea „Caspian University of Technologies and Engineering named after Sh. Esenov” - Kazahstan „din cauza faptelor de corupţie” semnalate de un absolvent al instituţiei de învăţământ superior, printr-o scrisoare trimisă pe adresa redacţiei „Telegraf”. Ba mai mult, prorectorul UMC, prof. univ. dr. Cornel Panait, a declarat că programul cu cei de la universitatea din Aktau a fost doar suspendat, nu anulat. Potrivit aceleiaşi surse, se încearcă renegocierea contractului privind filiala UMC din Aktau. Până acum, însă, nu s-a primit niciun răspuns din partea universităţii din Kazahstan.

În această situaţie, conducerea UMC a decis transferarea locurilor din Kazahstan la Constanţa. În consecinţă, putem vorbi despre o finalizare a proiectului, studenţii nigerieni urmând să sosească la Constanţa în maximum trei săptămâni, după obţinerea vizelor. Cursanţii din Kazahstan vor fi cazaţi la hotel Flora, unde vor avea asigurate şi trei mese pe zi. Cât despre banii pe care UMC îi primeşte în urma venirii nigerienilor, vorbim despre 2.800 de euro pentru fiecare student care provine dintr-o zonă non-euro, aşa cum prevede regulamentul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) - 560.000 de euro, mai exact, pentru cei 100 de nigerieni transferaţi de la filiala UMC din Kazahstan, la care se adaugă alţi 100 de studenţi veniţi la secţia cu predare exclusiv în limba engleză.

Potrivit conducerii UMC, nici datele privind corupţia, despre care absolventul a precizat în scrisoare, nu reflectă realitatea. Mai exact, conducerea universităţii a trimis în august 2013 ultima scrisoare către universitatea din Aktau, prin care se solicita un răspuns ferm privind o viitoare colaborare, răspuns ce nu a venit nici până acum. Asta în timp ce prima acţiune derulată de Parchet la Universitatea Maritimă a fost abia în 19 septembrie, detaliază reprezentanţii UMC. Ne permitem aici o mică corecţie cronologică: prima acţiune ce a vizat UMC a avut loc în luna iulie, odată cu prima plângere depusă la Parchet, pe data de 29.07.2013. Nu au existat nici controalele denunţate de fostul student al UMC, ne dă asigurări prorectorul UMC, care a precizat că singura vizită oficială a fost cea a preşedintelui ARACIS, prof. univ. dr. ing. Ioan Curtu, care a venit la sfârşitul lunii august, 17 august 2013, mai exact, atunci când au fost alocaţi şi banii pentru studenţii nigerieni veniţi să studieze la Constanţa. Tot prorectorul UMC, prof. univ. dr. Cornel Panait, a mai declarat că „nu s-a pus problema unui câştig financiar din partea universităţii din Constanţa în urma deschiderii filialei din Kazahstan”. „UMC a câştigat la capitolul imagine, fiind prima instituţie de învăţământ superior din România care a deschis o filială în altă ţară”, a spus prorectorul. În plus, a adăugat el, Marea Caspică este o zonă interesantă din punct de vedere al hidrocarburilor.