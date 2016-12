Contragarantarea, încă o şansă pentru firmele în dificultate

Fondul Român de Contragarantare (FRC) ar putea lansa în primul semestru al anului viitor o schemă pentru IMM-urile aflate în dificultate, estimând că în primul an instrumentul de sprijin financiar să fie utilizat de 30-40 de beneficiari. Anunţul a fost făcut de preşedintele FRC, Ioan Hidegcuti care a spus că ”la ora actuală, criteriile de eligibilitate pentru contragaranţie exclud firmele care sunt în dificultate, respectiv au o dinamică a capitalului negativă şi, în acelaşi timp, lichiditatea, stocurile şi capacitatea de acoperire prin mijloacele circulante sunt precare”. El a explicat că instrumentul există la nivel european şi permite firmelor aflate în dificultate să beneficieze de contragaranţii, chiar la un nivel mai mare decât cel stabilit. ”O firmă care este în dificultate se adresează Fondului pentru sprijinirea şi obţinerea unei finanţări, a unui credit, şi prezintă un program de salvare în care se stabilesc modelele prin care în termen de şase luni doreşte să se redreseze. Dacă nu se întâmplă, intervine partea a doua, de restructurare”, a explicat Hideguti. El a spus că această schemă are la bază un model italian derulat de fondul contragarantare omolog, program prin care în ultimii trei ani s-a reuşit salvarea a circa 1.000 de firme aflate în dificultate. (A.M.)