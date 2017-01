Camarila politică băsistă s-a dezlănţuit... Degeaba a cerut Crin Antonescu explicaţii publice Laurei Codruţa Kovesi! CSM-ul refuză să se întrunească la propunerea preşedintelui interimar, iar Parchetul General şi DNA-ul au pornit contra-ofensiva de intimidare. Practic, în momentul de faţă, asistăm la o zvârcolire de moarte a regimului băsescian. Nici măcar nu le mai pasă că trag şi ţara în jos, odată cu scufundarea lor...

Este de o evidenţă strigătoare la cer manipularea la care se dedă justiţia! Băsescu are oameni peste tot, infiltraţi în toate structurile statului. Constituţia a ajuns ca o izmană dată la întors, pe care toţi o „storc” precum storci o rufă scoasă dintr-o maşină de spălat defectă. Să pui sub acuzaţie atâţia politicieni mi se pare halucinant... Parcă suntem într-un stat poliţienesc! Nici cu intervenţia lui Ion Iliescu nu sunt de acord, pentru că procurorii, ca şi judecătorii, sunt inamovibili şi, cel puţin teoretic, independenţi, dar dezlănţuirea asta de anchete penale pare mai mult decât suspectă. Unde am ajuns, după 23 de ani de libertate şi 8 ani de regim Băsescu?

De fapt, americanii au turnat gaz pe foc, prin vizita şi declaraţiile emisarului lui Obama. Preşedintele suspendat parcă „a prins aripi” după această vizită, iar armata sa administrativă din umbră a lansat această contra-ofensivă de tip aproape securistic. Ca să nu mai repet, după Cristian Tudor Popescu, faptul că judecătorii de la CCR se mişcă precum nişte Moşi Crăciuni din mall-uri...

Nici nu vreau să mă gândesc ce cred despre noi acum marile cancelarii occidentale! Unde ne vom opri?