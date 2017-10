Contraofensivă catalană împotriva Madridului

După ce și-a amânat inexplicabil discursul programat joi, la ora prânzului, șeful Executivului regional catalan, Carles Puigdemont, a făcut un anunț surprinzător în cursul după-amiezii. Liderul separatist catalan a decis să convoace alegeri anticipate în Catalonia, cu doar o zi înainte ca Senatul spaniol să decidă în ședință plenară dacă va acorda liderului guvernului conservator, Mariano Rajoy, pe baza Articolului 155 din Constituție, puterea de a demite Executivul catalan, precum și de a pune sub tutelă Poliția, Parlamentul și media publice din Catalonia, pentru șase luni, timp pentru a organiza alegeri la începutul lui 2018 în această regiune. "Nimeni nu are dreptul să le spună catalanilor care le este viitorul şi nimeni nu mă poate acuza pe mine. Suntem dezamăgiţi să vedem că suntem puşi sub presiune. Cealaltă parte pune presiune pe noi. Au avut atitudinea să ne urmărească, nu să dialogheze cu noi. Responsabilitatea mea a fost să analizez toate opţiunile pe care le am pentru a trăi în pace şi într-o societate civilizată. Vrem ca lucrurile să fie în acest fel", a explicat Puigdemont.

Catalanii sunt divizați în proporții aproape egale în privința independenței, iar unii sunt deciși să opună rezistență suspendării de facto a autonomiei regiunii lor, chiar dacă guvernul spaniol a dat asigurări că ea nu are ca scop decât să restabilească ordinea constituțională.