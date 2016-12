Contre Boc-Ponta

Emil Boc şi Victor Ponta au schimbat, zilele trecute, prin intermediul mass media, o serie de replici dure după ce vicepreşedintele PSD le-a spus, marţi, colegilor din PSD Argeş, că, în momentul ieşirii partidului de la guvernare, primul gând a fost acela de a-l lua la bătaie pe Emil Boc.

Ponta: \"Am vrut să îl bat pe Emil Boc şi nu m-a lăsat Dan Nica. Şi, pe 1 octombrie, mi-a zis: “Victore, de ce nu te-oi fi lăsat ?” Şi acum regret, dar poate mai am ocazia\".

Boc: \"Domnul Ponta, un biet procuror comunist. Aşa ştie să facă, asta a făcut toată viaţa\".

Ponta: \"Vă daţi seama cât se pricepe domnul Boc la România dacă nici măcar despre un fost membru al Guvernului său nu ştie ce vârstă are. Aveam 17 ani la Revoluţie, am fost pe stradă, apoi la Piaţa Universităţii. Am început facultatea în 1991, am fost singurul procuror român acceptat la Direcţia Naţională Antimafia. Dacă aş fi fost procuror comunist, probabil că l-aş fi cunoscut pe domnul Boc, care era secretar la UTC înainte de 1989\".

Întrebat în continuare de presă cum comentează faptul că Dan Nica regretă acum că l-a oprit pe Ponta, premierul a răspuns englezeşte: \"Too late!\".