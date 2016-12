Contre Geoană-Năstase

Liderul PSD, Mircea Geoană, a declarat, vineri, că demersul lui Adrian Năstase de a trimite chestionare membrilor Consiliului Naţional privind, printre altele, locul de desfăşurare al Congresului reprezintă un exerciţiu penibil şi hilar. „Întotdeauna apar nemulţumiri, iar filialele se compară cu cele din anul 2006. Am făcut bine că am cerut rapid un Congres pentru a clarifica lucrurile în partid. Discuţiile divergente ne fac rău. Tranşarea la Congres e singura metodă democratică de a merge mai departe”, a declarat preşedintele PSD. Geoană, a afirmat că cine are în plan să plece din partid va pleca, iar Congresul va fi un pretext, precizând că duşmanii politici ai partidului ar fi bucuroşi dacă ar exista o sciziune în PSD. “Ăştia suntem! În 2005, şi eu eram debutant, iar la ultimele alegeri am câştigat peste 5 milioane de voturi. Nu putem inventa lideri peste noapte. Avem nevoie de o reală competiţie în partid, însă atacurile în interiorul PSD trebuie să înceteze”, a subliniat Geoană. El a mai spus, referindu-se la numărul mare de delegaţi pe care Bucureştiul îl va avea la Congres, că organizaţia condusă de Marian Vanghelie a fost asimilată cu şase organizaţii judeţene şi că filiala din Capitală a avut rezultate foarte bune la prezidenţiale. Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, precizează, vineri, pe blogul personal, că, potrivit Statutului, pentru organizarea Congresului PSD şi desfăşurarea lucrărilor lui, Consiliul Naţional numeşte Comisia de pregătire. “Există o Comisie votată la recenta reuniune a Consiliului, dar pe care Mircea Geoană nu a convocat-o până acum. De aceea, un grup de 10 membri ai Comisiei au luat iniţiativa de a face această convocare pentru a pregăti unele teme de reflecţie şi de decizie pentru CExN de luni”, precizează Năstase. Din peisaj nu putea lipsi un alt candidat la şefia PSD, Miron Mitrea. El a declarat că facilitarea demersurilor de excludere din partid arată faptul că tandemul Geonă-Vanghelie încearcă să întipărească în PSD principiul bolşevic. “Probabil că tandemul Mircea Geoană-Marian Vanghelie mă doreşte de multă vreme afară din partid. Însă ideea în sine este greşită pentru că, în loc să construieşti un partid solidar, unit, vrei să dai mai uşor oameni afară, pe cei care nu sunt de acord cu tine”, a afirmat Mitrea. Social-democratul este şi împotriva amendamentului prin care conducerea partidului să fie aleasă pe o listă închisă ce-i cuprinde pe susţinătorii candidatului câştigător la funcţia de preşedinte al partidului.