Contre în PDL privind candidatul la prezidenţiale

07:17:32 / 11 Ianuarie 2014

contre intre toate partidele

Sunt declaratii adresate celor naivi . In primul rand ca in Romania nu exista categoriile stanga , dreapta , cetru-dreapta , asa dupa cum inca nu exista democratie si stat de drept . ele fiind simple etichete care acopera lipsa de doctrina si program ( in teorie ) si incapacitatea de a guverna in folosul cetatenilor , de a realiza progres si prosperitate . Retinem din toate parerile marilor nostri politicianisti printre care se numara si dna Udrea ca nu se pomeneste nimic de electorat , ca treburile se aranjeaza pana la urma in familia lor politicianista si ca , indiferent cine va guverna si va fi presedinte , se va continua cu aceeasi politica de coruptie si stagnare economica . Va fi ales presedinte cel care va fi propus de partidul care va demonstra demagogia de inalta clasa , care va minti mai mult , care va demonstra ca fericirea poporului consta in ascetism pentru plebe si dezmat pentru clasa politicianista conducatoare . Pana a cum , chiar mai mult ca in trecut , partidele manifesta doar orgoliile . Decat sa castige capra vecinului , mai bine sa moara toate caprele . Constatam ca Predoiu ii face opozitie Elenel Udrea , ca n-are treaba cu USL .