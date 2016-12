Contre între Cristocea şi FC Viitorul Constanţa

Mijlocaşul Vasilică Cristocea, în vârstă de 31 de ani, ultima oară la FC Viitorul Constanţa, acuză conducerea formaţiei constănţene că i-a reziliat în mod abuziv contractul, deşi înţelegerea ar fi trebuit să expire peste trei ani. „În data de 9 aprilie am fost anunţat de către Paul Peniu şi Zoltan Iasko că nu mai am voie să mă antrenez cu echipa mare şi să mă prezint la echipa de juniori A, antrenată de Cristian Cămui, fără a mi se spune cu ce am greşit. Am fost prezent la toate antrenamentele din 9 aprilie până când am luat vacanţă. Înainte de ultima etapă, Iasko m-a chemat să reziliem contractul, i-am zis că accept doar dacă îmi va da banii pentru care am muncit până pe 9 aprilie, renunţând la ceilalţi trei ani de contract, iar el mi-a zis că nu este de acord. După câteva zile, am fost sunat de către avocatul Florin Comşa şi ameninţat că mi se va rezilia unilateral contractul, ceea ce s-a şi întâmplat în data de 4 iunie, când am primit rezilierea printr-o firmă de curierat. Mi-am depus memoriu la FRF, iar dacă voi fi nevoit voi merge până la FIFA, chiar şi până la TAS, pentru a arăta că mi s-a reziliat contractul pe o clauză abuzivă, fără justă cauză, în perioada protejată“, spune mijlocaşul lansat în fotbalul mare de FC Farul Constanţa şi care în trecut a evoluat şi pentru Steaua Bucureşti.

De partea cealaltă, preşedintele FC Viitorul Constanţa, Paul Peniu, consideră că acţiunea lui Cristocea nu se încadrează în clauzele contractuale, existând un paragraf care îndreptăţeşte formaţia constănţeană să rezilieze unilateral contractul. „Am fost de acord să semnăm un contract pe o perioadă de cinci ani cu jucătorul, pentru că ne gândeam că va rămâne apoi şi în structura clubului nostru. Am apelat la experienţa şi valoarea lui Cristocea în momentul semnării contractului. În primul an şi-a făcut foarte bine datoria la echipă, dar din al doilea an a început să aibă o scădere de la o etapă la alta. Contractul este reziliat legal, pentru că la punctul 14 se stipulează clar că în cazul în care jucătorul nu mai face faţă cerinţelor echipei, se poate rezilia contractul unilateral. Ne judecăm şi la TAS dacă vrea, dar este aşa de clar contractul încât nu suportă judecată, atâta timp cât ambele părţi au fost de acord să întrerupă contractul când una nu mai doreşte. El face parte dintre jucătorii care consideră că au numai drepturi. Ce aţi alege? Un jucător plătit peste nivelul ligii secunde, care înscrie două goluri şi oferă două pase de gol sau unul de 17 ani care înscrie cinci goluri şi dă şi trei pase de gol? A avut mereu o poziţie de forţă, ca a unui jucător căruia i se cuvine totul. Vrea probabil să intre în trendul actual, de denigrare, dar este doar problema lui. Referitor la restanţe, probabil se referă la prima de promovare, pe care ar fi primit-o dacă avea un comportament normal. Mai avem să-i dăm doar banii pe luna iunie. El mi-a reproşat că l-aş fi bârfit că ar fi vândut unele meciuri. Este dreptul meu să am dubii, dar nu am dovezi că nu ar fi fost corect. Am apelat la acel paragraf, iar contractul l-a semnat după ce a consultat la vremea respectivă o mulţime de avocaţi. Iniţial i-am cerut să reziliem amiabil contractul, dar nu a vrut. Ne-a solicitat 135.000 euro“, a spus preşedintele Paul Peniu.