Contre opoziţie-putere

Preşedintele PNL Crin Antonescu a declarat, ieri, că, potrivit unui document intern al Ministerului Finanţelor, Guvernul pregăteşte desfiinţarea cotei unice, astfel că liberalii au adoptat o rezoluţie în care denunţă acest lucru şi menţionează necesitatea unei moţiunii de cenzură. “PNL ia act cu stupoare şi indignare de intenţia Guvernului Boc-Udrea privind desfiinţarea cotei unice de impozitare, majorarea impozitului pe profit şi dublarea valorii taxelor şi impozitelor locale. Potrivit unui document de lucru al Ministerului Finanţelor, actualul executiv are în vedere modificarea art. 57 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, majorând la 25% impozitul lunar asupra veniturilor ce depăşesc 4.000 de lei, modificarea art. 17 din aceeaşi lege pentru a aduce impozitul pe profit la 25% şi modificarea art. 251, 258 şi 263 prin care practic se dublează cuantumul taxelor şi impozitelor locale, cu obligarea contribuabililor de a plăti aceste sume în cursului anului 2010”, se arată în rezoluţia PNL. În plus, preşedintele PNL a făcut un apel la organizaţiile patronale, la organizaţiile întreprinzătorilor mici şi mijlocii, la societatea civilă să se alăture “demersului de apărare a economiei româneşti în faţa incompetenţei şi a dezinteresului actualei puteri”. Antonescu a afirmat că, din punctul său de vedere, moţiunea de cenzură ar trebui să pornească de la problemele economice imputabile Guvernului, care conduc la probleme sociale, şi a adăugat că se vor relua discuţiile cu partenerii de la PSD pentru elaborarea textului. Preşedintele liberalilor a fost imediat contrazis de PDL. Secretarul general al PDL, Vasile Blaga, a afirmat că actuala putere nu ia în calcul modificarea nivelului cotei unice de impozitare, pedelistul sugerând că preşedintele PNL Crin Antonescu nu are competenţa necesară pentru astfel de chestiuni. “La cât se pricepe domnul Antonescu la administraţie şi economie, el poate să spună orice”, a declarat Blaga. Vicepreşedintele PDL Gheorghe Flutur a spus că acuza liberalilor la adresa Guvernului reprezintă “o dumă”, pedelistul afirmând că partidul său a fost promotorul cotei unice pe care intenţionează să o menţină. “PNL face diverse aplicaţii de partid de opoziţie, dar nu întotdeauna le iese. Se chinuie să fie un partid de opoziţie care să mai scoată câte o dumă lunea, după şedinţele Biroului Permanent”, a apreciat Gheorghe Flutur.