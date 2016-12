Contre pe deficit

Discuțiile dintre autorități și FMI s-au încins, vineri, când în lumina reflectoarelor a ajuns deficitul bugetar din 2015. Creditorii internaționali au cerut 0,9% din PIB, cu 0,5 puncte sub cel de 1,4% susținut de Guvern. „Deficitul pe care noi îl discutăm e de 1,4%, la care avem doar două teme separate. Alocarea suplimentară pentru armată (0,3%) și cea pentru cofinanțarea proiectelor cu fonduri structurale (0,4 - 0,5%). Dacă niciuna nu se va realiza, nu putem coborî sub 1,4% - este deficitul pentru care suntem mandatați. Părerea mea este că deficitul de 1,4% a fost negociat extrem de prost pentru situația României. Alte țări au negociat mult mai bine. Oricum, orice discuție despre deficit mai mic de 1,4% este exclusă. S-ar îngenuchea economia“, a declarat vineri ministrul delegat pentru Buget, Darius Vâlcov. El a mai precizat că ideea unui deficit de 0,9% în 2015 a fost pusă pe masă joi, în cadrul negocierilor tehnice dintre Ministerul Finanțelor Publice și FMI, care s-au terminat mult după miezul nopții - „Regulile nu se schimbă în timpul jocului. Noi nu acceptăm poziția ghiocel!“. Argumentul FMI pentru un deficit sub 1% este că nu mai trebuie să existe o diferenţă între indicatorul ESA (unde deficitul nu este calculat pe baza plăţilor efective realizate într-un an, ci pe angajamentele de plată şi termenele legale de achitare a obligaţiilor) şi cel cash (care cuprinde cheltuielile efectuate), aşa cum s-a întâmplat în anii anteriori. Guvernul vrea un deficit de 2 - 2,1% din PIB, în 2015.