Contribuțiile angajatorilor la CAS scad, în sfârșit

08:29:53 / 10 Septembrie 2014

Dorim conducatori adevarati

Masura este pur electorala. Trebuiesc adoptate masuri clare si ferme privind concurenta neloiala iar in ceea ce priveste securitatea sociala aceasta masura nu are nici o importanta. Asteptam in continuare ca cineva sa guverneze aceasta tara cu simt de raspundere,cu oameni pt.oameni.