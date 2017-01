Contribuabilii restanţieri la bugetul local pot beneficia de bonificaţia de 5%

Începînd din acest an, înştiinţările de plată pe care le primesc contribuabilii se diversifică, în sensul că în afară de cele de culoare albă sau galbenă, care se expediau pînă acum, în plus se inscripţionează înştiinţări de plată de culoare roz sau bleu. Sumele înscrise în înştiinţările tipărite pe hîrtie de culoare albă se încasează atît la oficiile poştale, cît şi la agenţiile fiscale. “Sînt acele înştiinţări care reprezintă cam 80% din înştiinţările tipărite şi au pe ele doar debitele aferente anului curent. Acestea îi reprezintă pe toţi contribuabilii care şi-au plătit impozitele în mod regulat, fără a avea debite restante. Cele galbene sînt cele cu rămăşiţe, adică cele care au debite din ceilalţi ani sau doar din anul 2006 neachitate în termen, cu accesorii, şi care au calculată bonificaţia doar pentru suma aferentă anului curent. În cazul în care ele vor fi plătite în termenul scadent al primului semestru, adică pînă la 31 martie 2007, contribuabilii vor beneficia şi de bonificaţia de 5% pentru anul curent“, a declarat Virginia Ştefănică, directorul executiv al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local (SPITVBL) Constanţa. Spre deosebire de sumele înscrise în înştiinţările tipărite pe hîrtie de culoare albă, cele din înştiinţările galbene pot fi plătite numai la agenţiile fiscale. Înştiinţarea tipărită pe hîrtie de culoare roz are înscrisă pe ea debite din anul curent şi debite din anii trecuţi. Potrivit afirmaţiilor directorului SPITVBL, şi în cazul acestora se aplică bonificaţia pentru debitul curent. “Suma înscrisă în această înştiinţare nu va putea fi plătită pînă cînd contribuabilii nu îşi achită debitele aflate în urmărire. Cei care primesc astfel de înştiinţări trebuie să meargă la Compartimentul de Urmărire şi Executare Silită şi să se intereseze (în cazuri extreme în care nu au primit pînă la această oră somaţii, cu toate că e clar că se află în derulare dosarul de Urmărire şi Executare Silită) ce au de făcut. Dacă îşi soluţionează situaţia pînă la 31 martie a.c., ei vor putea beneficia şi de bonificaţia pentru anul în curs“, a explicat Virginia Ştefănică. Referitor la cel de-al patrulea tip de înştiinţare, cel bleu, acesta are înscris în conţinut toate amenzile de circulaţie care au fost înregistrate pînă acum pe numele contribuabilului şi care nu au fost plătite în termen de 48 de ore, sau care au fost plătite, dar nu fost comunicate chitanţele aferente către SPITVBL sau Poliţie, în cazul în care acestea au fost plătite în altă parte. “În principiu, noi încercăm să eficientizăm sistemul şi să evităm astfel de cazuri în care cetăţenii să îşi plătească amenzile, dar la noi să figureze în continuare cu debite. Odată cu deschiderea Biroului de Urmărire şi Executare Amenzi, anul trecut, amenzile care figurează ca neplătite în ultimii cinci ani au fost introduse în dosare de urmărire. În total există aprox. 35.000 de dosare care, în total, cuprind aprox. 300.000 de amenzi. Numărul este foarte mare, iar personalul este redus, avînd în vedere căde la 1 ianuarie 2007 am preluat şi amenzile contravenţionale aplicate de instituţii care au acest drept şi care, pînă acum, le încasa bugetul de stat, respectiv administraţiile financiare“, a adăugat Ştefănică. Prin urmare, de anul acesta, toate amenzile contravenţionale aplicate persoanelor fizice din municipiul Constanţa reprezintă venituri la bugetul local. În consecinţă, amenzile nu vor mai fi plătite la Trezorerie, iar contribuabilii nu vor mai fi urmăriţi de administraţiile financiare, ci vor fi plătite la agenţiile fiscale şi la oficiile poştale. Directorul SPITVBL a declarat că Serviciul a trimis note informative către toate aceste instituţii care pot aplica amenzi contravenţionale, pentru a face cunoscute contribuabililor conturile în care se poate face plata.

Cod de bare pe înştiinţările de plată

“Un alt proiect pentru anul 2007 face referire la codul de bare pe care contribuabilii îl vor vedea, ca o noutate, pe înştiinţările de plată. Acest cod de bare va fi aferent rolului nominal unic şi va identifica toate bunurile pe care le deţine posesorul acestuia sau ceea ce are de plată. Sperăm ca, anul acesta, să reuşim să emitem şi un card asemănător cu cel bancar, pe care să fie imprimat acest cod de bare. Mai sperăm ca, pînă la finalul anului, să existe mult mai multe puncte de informare şi încasare prin folosirea acestui card“, a mai spus Ştefănică. Aceste carduri vor putea fi citite la toate sediile băncilor sau oficiilor poştale, iar contribuabilul nu va mai trebui să se deplaseze la SPITVBL pentru a afla care este situaţia lui fiscală.

Directorul SPITVBL a explicat că în momentul în care un contribuabil a intrat în posesia unui astfel de card, el va putea accesa baza de date sau rolurile aferente lui ca persoană, pentru a putea vedea dacă este înregistrat corect, dacă are toate proprietăţile înregistrate sau dacă şi-a achitat toate datoriile către bugetul local. În acest moment se poate face plata datoriilor către bugetul local şi pe internet. În afară de oficiile poştale şi agenţiile fiscale la care se încasează, contribuabilii mai pot plăti prin cont curent personal, fiecare la banca la care are contul, prin ordin de plată, sau prin accesarea site-ului instituţiei, pentru plata electronică, în urma obţinerii unei parole. Ştefănică a adăugat însă că, din păcate, acum se poate colabora doar cu BCR în acest sens. “Noi am înaintat adrese şi celorlalte bănci pentru ca, din anul 2007, să înceapă să încaseze la ghişee impozite şi taxe locale, însă încercăm să vedem dacă sistemul electronic de încasare la care lucrăm noi acum poate fi compatibil cu sistemele bancare, pentru a colabora cu mai multe bănci pentru plata electronică“, a afirmat şeful SPITVBL.