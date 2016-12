Ceea ce urmează să vă povestesc pe scurt, sub această titulatură ironică, este la fel de valabil şi în Uniunea Europeană, pentru că ipocrizia lumii civilizate are aceeaşi unitate de măsură. România, ca şi întreaga Europă, continuă să se afle în criză, căci consecinţele sociale ale acestui fenomen nu s-au diminuat prea mult, chiar dacă indicatorii economici prognozaţi pentru acest an par să arate o timidă revenire la normal. În această situaţie, toate statele europene sunt înfometate după bani, pentru a-şi redresa bugetele. În afara metodei împrumuturilor, indiferent de unde sau de la cine, guvernele se chinuie să colecteze cât mai eficient toate taxele şi impozitele posibile. Din aceeaşi cauză, în România lui Băsescu şi Boc s-a ajuns la o politică de impozitare aberantă. Ipocrizia începe în momentul în care şi la noi, ca în toată Uniunea Europeană, ţi se cere să duci o „viaţă sănătoasă”, adică să mergi mai mult pe jos sau cu bicicleta, să nu mai mănânci „fast-food”, să nu fumezi şi să bei cât mai puţin, în condiţiile în care lucrurile stau exact pe dos! „Contribuabilul ideal” al lui Boc, ca şi al oricărei alte economii europene, este consumatorul de accize, TVA-uri şi alte taxe ce produc sume care intră în buzunarul statului, adică acela care fumează, bea, mănâncă mult şi este sedentar, deci nu se dă jos din maşină, motiv pentru care mare parte din cheltuielile lui se duc la buget. Supremul cinism al acestei ipocrizii pe care nu o recunoaşte nimeni este faptul că un asemenea contribuabil îşi plăteşte şi contribuţia pentru pensie, dar nu trăieşte niciodată până la vârsta de pensionare, scutind statul de plata acestui drept, după ce i-a făcut buzunarele doldora de bani o viaţă întreagă… Iată ce înseamnă contribuabilul lui Boc sau al UE!