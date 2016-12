Contribuţia companiilor farma la Sănătate ar trebui exprimată în medicamente!

Contribuţia companiilor farmaceutice la sistemul de sănătate cu 5 pînă la 11% din venituri, măsură adoptată de Guvern la propunerea Ministerului Sănătăţii (MS), pentru acoperirea fondurilor necesare asistenţei medicale în perioada următoare, ar trebui exprimată în medicamente, nu bani, potrivit specialiştilor Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM). “Producătorii de medicamente sînt puşi cu spatele la zid. Niciun alt sector nu a fost supus unor presiuni atît de mari. Noi ne dorim în continuare ca pacienţii să aibă acces la medicamente, astfel că vom cere ca această suprataxă să fie exprimată în suplimentarea de medicamente, nu în lei, să fim siguri că vor ajunge la beneficiari”, sînt de părere reprezentanţii ARPIM. Ei spun că producătorii doresc să discute cu autorităţile, iar mecanismul de aplicare a acestui sistem să fie agreat de toţi partanerii, şi nu printr-o decizie unilaterală. “Sîntem surprinşi de decizia de suprataxare, fără să fim consultaţi. Această măsură riscă să agraveze criza din sănătate. De ce să plătească industria farmaceutică fraudele din sistem?”, spun aceştia. Reprezentanţii ARPIM s-au declarat nemulţumit şi de faptul că nu se ştie încă modul în care se vor calcula cotele şi cum se vor face plăţile. “Introducerea sistemului de “clawback” nu are legătură cu mecanismul cost-volum care reprezintă discountul pentru medicamentele achiziţionate de la producători. Noul sistem stabileşte că producătorii vor plăti cheltuielile pentru medicamente care nu pot fi acoperite de la buget”, a explicat directorul executiv al asociaţiei. Reamintim că Guvernul a autorizat Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele judeţene să contracteze suplimentar, în acest an, servicii medicale şi medicamente în limita a 2,8 miliarde lei, termenul de achitare a acestora fiind extins cu pînă la 180 zile, astfel încît plăţile să poată fi efectuate în 2010. Procedura a fost reglementată, miercuri, de Guvern, printr-o ordonanţă de urgenţă şi o hotărîre privind finanţarea spitalelor şi asigurarea resurselor financiare pentru serviciile medicale şi medicamente. MS a anunţat anterior introducerea sistemului de “Clawback”, prin intermediul căruia toţi producătorii de medicamente, care desfac produse pe piaţa românească, vor contribui la finanţarea sistemului public de sănătate cu 5 pînă la 11% din veniturile realizate în urma vînzării produselor. Măsura va fi aplicată tuturor producătorilor sau deţinătorilor de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor de la 1 octombrie 2009, pentru veniturile provenite din relaţia cu instituţiile publice de sănătate, şi anume pentru vînzările de medicamentele incluse în programele naţionale de sănătate, pentru cele din Lista medicamentelor compensate, precum şi pentru cele care sînt achizitionate de către spitale. Prin implementarea sistemului de “clawback”, resursele financiare aflate la dispoziţia sistemului public de sănătate vor creşte, iar numărul pacieţilor care vor beneficia de serviciile publice de asigurare a sanatatii va spori. În plus, mecanismul va permite realizarea unui flux de lichidităţi necesar plăţii facturilor, de care vor beneficia inclusiv producătorii, potrivit ministerului.