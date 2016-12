Contribuţie amânată

Termenul de la care statul trebuie să suporte de la buget contribuţia la asigurările de sănătate pentru pensionarii ale căror venituri sunt mai mici decât limita supusă impozitului pe venit, de o mie lei, a fost amânat de Guvern cu un an, până la 1 ianuarie 2011. Decizia a fost luată prin ordonanţă de urgenţă aprobată săptămâna trecută, în prima şedinţă după votul de învestitură al Parlamentului. Începând cu 1 ianuarie 2009, se datorează contribuţia la asigurările sociale de sănătate pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii, respectiv sub limita sumei de o mie lei. Impozitul pe venitul din pensii este calculat prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii, stabilit însă prin deducerea din acest venit a unei sume neimpozabile lunare de o mie lei. În prezent, pensionarii datorează contribuţii pentru asigurări de sănătate numai pentru veniturile din pensiile ce depăşesc această limită. (A.G.)