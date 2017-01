Contribuţiile la pensii se reduc cu 1,5 puncte, dar numai la angajatori

Contribuţiile la fondul asigurărilor sociale de stat (pensii) vor fi diminuate, începînd din decembrie 2008, cu 1,5 puncte la angajator, de la 29% la 27,5% din salariul brut, dar cota plătită de angajat va rămîne neschimbată, la 9,5%, potrivit proiectului de buget al asigurărilor sociale de stat. Scăderea face parte din seria de măsuri anunţate de Guvern privind reducerea pe parcursul anului viitor cu şase puncte a contribuţiilor plătite de angajaţi şi angajatori la bugetele de asigurări sociale. De la 1 ianuarie sînt programate două diminuări, respectiv reducerea cu 0,5 puncte a contribuţiei de asigurări de sănătate şi cu un punct la asigurările de şomaj, ambele operate în contul obligaţiilor ce revin angajatorilor. Pe capitole mari de contribuţii va fi realizată o diminuare totală de 5,3 puncte, din care 1,5 puncte la asigurări sociale de stat (pensii), 2 puncte pentru asigurări de şomaj şi 1,8 puncte la asigurări sociale de sănătate. Astfel, contribuţiile de asigurări sociale de stat (pensii) vor rămîne în perioada 1 ianuarie -30 noiembrie la nivelul de 29% (în condiţii normale de muncă) din salariul brut, urmînd ca de la 1 decembrie, cota să fie redusă la 27,5%.

Angajaţii vor plăti aceeaşi contribuţie ca în prezent, de 9,5%. În contribuţia individuală pentru asigurări sociale de stat este inclusă şi cota de 2% aferentă fondurilor de pensii obligatorii administrate privat (pilonul II). Pentru asigurările de sănătate va fi realizată, anul viitor, o reducere totală a cotelor de 1,8%, din care 1% la angajaţi şi 0,8% la angajatori. Angajaţii vor plăti 5,5%, începînd cu 1 iulie 2008, faţă de 6,5% în prezent, iar în cazul companiilor, procentul va fi de 5,5% de la 1 ianuarie 2008 şi 5,2% începînd cu 1 decembrie 2008, în raport cu 6% în acest an. Pentru asigurările de şomaj, diminuarea totală va fi de 2%, din care 1,5% la angajator şi 0,5% la angajaţi. Contribuţia datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj va fi de 1%, în perioada ianuarie-noiembrie şi de 0,5% începînd cu luna decembrie, în raport cu nivelul de 2% din acest an. Angajaţii vor plăti la fondul de şomaj o cotă de 0,5%, faţă de 1% cît este în prezent. Contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale rămîne 0,25%. Contribuţiile sociale sînt, în prezent, de 45,5% din salariul brut, cumulat pentru angajat şi angajator, autorităţile diminuînd nivelul cu două puncte procentuale, la începutul acestui an, din cota plătită de companii.

Firmele vor plăti, începînd de anul viitor, contribuţii sociale în funcţie de toate veniturile realizate de un angajat, adăugîndu-se la salariu şi sumele provenite din prime, stimulente sau alte beneficii băneşti, conform unei ordonanţe aprobate, săptămîna trecută, de Guvern. În prevederile anterioare, baza de calcul pentru contribuţiile sociale era salariul de bază plus sporurile cu caracter permanent. Noile prevederi extind baza la toate veniturile brute realizate. Pentru angajatori, baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale va fi suma veniturilor care constituie baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale. Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 este de 1.550 de lei, iar valoarea punctului de pensie este de 581,3 lei.