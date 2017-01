Contribuţiile la pensiile private, colectate de ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va avea ca atribuţii, începînd cu 1 ianuarie 2008, colectarea contribuţiilor la pensii private, prevedere care va fi introdusă în Codul de Procedură Fiscală. În luna septembrie a acestui an, pensiile private obligatorii (Pilonul II) vor deveni operaţionale, companiile de asigurări avînd termen pînă la mijlocul lunii ianuarie să atragă cît mai mulţi clienţi. Pentru pilonul II vor contribui aproape trei milioane de angajaţi. În primul an de funcţionare a pilonului II al sistemului de pensii, către fonduri de pensii administrate privat vor fi transferate două procente din contribuţia la asigurările sociale de stat, contribuţia transferată urmînd să fie majorată cu 0,5% pe an, pînă la 6%, în următorii opt ani. Potrivit legii, la pilonul II al sistemului de pensii vor participa obligatoriu tinerii cu vîrsta pînă în 35 de ani. Persoanele cu vîrsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani vor putea participa opţional la acest sistem, iar celor peste 45 de ani le este interzisă participarea.

În plus, ANAF va avea o bază de date centralizată de la începutul anului viitor, urmînd să colaboreze cu alte instituţii ale statului pentru a monitoriza şi controla încrucişat tranzacţiile, cum ar fi cele imobiliare. "Crearea bazei de date centrale este o măsură pentru îmbunătăţirea activităţii de administrare fiscală. Demersurile au fost făcute. La 1 ianuarie 2008, sperăm să o avem implementată. În perioada următoare, vom încheia protocoale pentru schimb de informaţii cu celelalte instituţii ale statului", a declarat preşedintele ANAF, Daniel Chiţoiu. Fiscul vrea să monitorizeze tranzacţiile realizate între operatorii economici, precum şi cele realizate cu persoanele fizice, pentru eventuale controale în scopul identificărilor faptelor de evaziune fiscală. Chiţoiu a mai declarat că veniturile la bugetul general consolidat, colectate de ANAF, vor creşte cu 1% din PIB în 2007. “Dorim ca veniturile bugetului general consolidat să crească cu 1% din PIB în 2007. În primul semestru, colectarea veniturilor a crescut cu 0,45% din PIB”, a explicat Chiţoiu.