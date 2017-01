Controale de peste 10 miliarde de lei pentru fiecare inspector fiscal!

Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Constanţa a suferit unele modificări de structură, în sensul că au apărut două structuri noi: inspecţia fiscală din cadrul administraţiei financiare Constanţa şi inspecţia fiscală din cadrul administraţiei financiare pentru întreprinderi mijlocii. “Obiectivele principale ale Activităţii de Inspecţie Fiscală Constanţa au fost concretizate în realizarea sarcinilor potrivit competenţelor atribuite de lege în domeniul inspecţiei fiscale, prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, a strategiei de acţiune a ANAF, în concordanţă cu angajamentele asumate pentru integrarea în UE”, a declarat directorul executiv adjunct al Activităţii de Inspecţie Fiscală, Florentina Şerban.

Potrivit datelor DGFP Constanţa, în primele şase luni ale acestui an, Activitatea de Inspecţie Fiscală a identificat şi atras la bugetul consolidat al statului peste 1.000 de miliarde de lei vechi, reprezentînd diferenţe suplimentare de taxe şi impozite, accesorii şi amenzi. “În primul semestru, am realizat 60% din programul stabilit de ANAF, ceea ce este un lucru bun. Pînă la sfîrşitul anului, ANAF ne-a stabilit un program de surse suplimentare atrase pe inspector, de 1,799 milioane de lei noi. Astfel, din această sumă, am realizat peste un milion de lei pe inspector”, a subliniat directorul executiv adjunct al Activităţii de Inspecţie Fiscală. De asemenea, au fost intensificate, în această perioadă, verificările operative şi inopinate în scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale la agenţii economici care desfăşoară activităţi în domeniul comerţului cu amănuntul şi al alimentaţiei publice. Şerban a mai arătat că numărul verificărilor inopinate efectuate în primele şase luni ale acestui an se ridică la 435, iar valoarea sancţiunilor aplicate depăşeşte 462.000 de lei (4,62 miliarde de lei). “Au fost identificaţi şi agenţi economici care nu deţin şi nu utilizează aparate de marcat electronice fiscale, aceştii fiind sancţionaţi. De asemenea, s-a dispus măsura intrării în legalitate”, a explicat directorul executiv adjunct.

În total, inspectorii fiscali au efectuat, în primul semestru din 2007, 692 de acţiuni de inspecţie fiscală, care au vizat prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, respectarea de către contribuabili a reglementărilor legale privind determinarea, evidenţierea şi plata impozitelor, taxelor şi altor obligaţii fiscale către bugetul general consolidat. Numai în luna iunie a acestui an, ca urmare a verificărilor efectuate, au fost înaintate patru sesizări penale organelor de urmărire penală. “Inspectorii fiscali au avut, permanent, în vedere identificarea şi combaterea actelor de evaziune fiscală săvîrşite de agenţii economici prin sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor şi nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului şi a sursei impozabile, înregistrarea în evidenţe de cheltuieli fictive, fără a avea la bază documente justificative, precum şi întocmirea incompletă şi necorespunzătoare a actelor şi documentelor contabile”, a încheiat Şerban.