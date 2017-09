Controale la DNA! Ce vor găsi inspectorii judiciari? Probabil... nimic!

Oglindă, oglinjoară, care e cel mai corect procuror din țară? Laura Codruța Kovesi, bineînțeles! Într-un interviu-maraton acordat ziare.com, șefa DNA spune, în contextul în care a fost acuzată că face dosare penale la comandă, că nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase. De altfel, în interviul respectiv, Kovesi a repetat obsesiv că nu a cerut niciunui procuror să facă o anchetă cu privire la o anumită persoană. „Nu am cerut niciodată procurorilor să dispună anumite măsuri sau soluții“, se arată în interviul publicat pe ziare.com. Mai mult decât atât, procurorul-şef al DNA, Laura Kovesi, a afirmat, recent, că anul 2016 „a fost cel mai bun de la înființarea instituției”. „Dacă ne raportăm la perioada pentru care suntem acum controlați, am avut din partea CSM, prin Inspecția Judiciară, peste 120 de controale. Au fost 126 de controale pe chestiuni punctuale și 8 controale tematice. Nu s-au găsit desfuncționalități în ceea ce privește activitatea noastră”, a declarat Kovesi. Cu alte cuvinte, Kovesi ne spune că instituția pe care o conduce este neprihănită și că toate dosarele pe care le-au întocmit procurorii nu au nicio legătură cu lupta politică.

ANCHETĂ CU FINAL AȘTEPTAT

Interesant este că interviul acordat ziare.com a fost publicat duminică, 16 iulie, taman cu o zi înainte ca Inspecția Judiciară să înceapă controalele la Direcția Națională Anticorupție, ca urmare a sesizării depuse la Consiliul Superior al Magistraturii de ministrul Justiției, Tudorel Toader. Controlul cerut de Tudorel Toader, la începutul lunii iulie, vine în contextul scandalului legat de înregistrările cu procurorul-șef al instituției, Laura Codruța Kovesi, care își certa subordonații că „stau cu fundul pe dosare”. Unul dintre controale vizează înregistrările dintr-o şedinţă a DNA, iar celălalt priveşte activitatea managerială a DNA, dar şi a Parchetului General. „Eu cred că a venit vremea clarificărilor la DNA. În raportul pe care l-am prezentat destul de amplu, cu privire la modul de adoptare a Ordonanței 13, eu am tras un semnal de alarmă vizavi de activitatea DNA și am subliniat nevoia ca activitatea DNA să se desfășoare în limite constituționale”, declara Tudorel Toader la momentul sesizării Inspecției Judiciare. Toader a adăugat că lupta anticorupție nu înseamnă numai DNA și aplicare de pedepse, ci înseamnă prevenirea săvârșirea faptelor anticorupție. „La această autoritate nu au fost făcute evaluări de fond privind activitatea managerială din 2007. Zece ani să nu fie verificată o instituție - nu știu dacă este în regulă. Din această cauză am sesizat Inspecția Judiciară, verificările sunt în curs de desfășurare și așteptăm cu interes bilanțul și concluziile”, a mai adăugat Tudorel Toader. Cu toate că că aceste controale cerute de ministrul Justiției au menirea de a scoate la lumină bubele negre din activitatea DNA, suntem sceptici că cei de la Inspecția Judiciară vor găsi nereguli în activitatea Direcției sau ceva care să umbrească mandatul lui Kovesi în fruntea DNA. Ne aducem aminte că, de-a lungul timpului, au mai fost sesizări cu privire la activitatea unor magistrați, dar aproape de fiecare dată cei arătați cu degetul erau găsiți curați ca lacrima.

DIN PRIETENI, DUȘMANI!

Cu toate că rezultatele anchetei Inspecției Judiciare sunt previzibile, cei care o contestă sunt tot mai mulți, care spun că Laura Codruța Kovesi trebuie să plece din fruntea DNA. Culmea este că printre acești contestatari se numără și cei care, în trecut, îi ridicau osanale și care îi șopteau șefei DNA că este cea mai cea. Unul dintre cei care au întors armele este fostul președinte Traian Băsescu, creatorul Laurei Codruța Kovesi, de fapt, care și-a dat brusc seama că șefa DNA nu mai e „stâlpul corectitudinii în România“. Un alt personaj care s-a trezit la realitate este jurnalistul Dan Andronic, cel care a afirmat că „șefa DNA s-a aflat în noaptea alegerilor prezidențiale acasă la Gabriel Oprea și era preocupată ca Băsescu să rămână în continuare președinte“. După interviul lui Kovesi în ziare.com, Andronic a atacat-o în termeni duri pe șefa DNA, spunând că aceasta se comportă „ca un infractor, ca un om care are ceva de ascuns“. „Deci, dacă n-ar exista nimic în neregulă cu noaptea alegerilor din 2009, Kovesi ar trebui să fie prima care să recunoască că a fost acolo. Modul penibil și lipsit de demnitate în care Laura Codruța Kovesi răspunde la niște întrebări precise ne arată că are ceva de ascuns... Cadavrele din dulapul lui Kovesi put din ce în ce mai tare”, a comentat Dan Andronic, referindu-se la faptul că șefa DNA refuză sistematic să se prezinte la audieri în Parlament.