Controale mai aspre pentru posesorii de „tiribombe”

Scandalurile provocate vara trecută de deţinătorii instalaţiilor de agrement din parcurile de divertisment, care au ignorat avertismentele reprezentanţilor Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) Constanţa şi au continuat să-şi desfăşoare activitatea deşi instalaţiile erau neconforme, au determinat conducerea Inspecţiei să aplice pedepse mai mari în acest an. Începând de săptămâna viitoare, inspectorii ISCIR vor începe verificarea instalaţiilor de agrement de pe raza judeţelor Tulcea şi Constanţa. Potrivit inspectorului şef ISCIR, Mihai Clocean, în acest an, inspectorii vor fi necruţători. Dacă anul trecut se aplica măsura opririi instalaţiei până la remedierea neregulilor, anul acesta se va trece direct la sigilarea caruselelor şi aplicarea de amenzi, în funcţie de gravitatea disfuncţionalităţilor. „La noi figurează ca autorizaţi 195 de agenţi economici care deţin instalaţii. Mulţi vin însă din ţară şi sunt autorizaţi la inspectoratele teritoriale pe raza cărora sunt înregistrate firmele deţinătoare. De regulă, controalele sunt neanunţate şi le efectuăm până la jumătatea lunii iunie, înainte ca ele să fie puse în funcţiune”, a precizat Mihai Clocean. El a precizat că verificările au fost decalate din cauza lucrărilor la telegondolă. Potrivit prevederilor legale, fiecare „tiribombă” trebuie să aibă afişat la loc vizibil autorizaţiile de funcţionare şi ultimul proces verbal de autorizare tehnică.