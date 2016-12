Controale medicale anuale obligatorii

Pentru a preveni o serie de afecţiuni, medicii recomandă controalele anuale pe mai multe specialităţi. În cazul femeilor, ei recomandă un consult ginecologic pe an, în mod obligatoriu. În cadrul acestuia sunt necesare testul Babeş Papanicolau, o ecografie a aparatului genital şi o ecografie a sânilor. Ecografia sânilor poate depista cele mai mici tumori maligne, caz în care tratamentul poate avea rezultate optime. Şansa de recuperare totală a unei femei descoperite cu cancer mamar în stadiul 1 este de peste 85%. Cancerul de sân se află pe primul loc în privinţa incidenţei în rândul reprezentantelor sexului frumos. Avantajul acestor examene este că se pot efectua de către acelaşi specialist, cu o singură programare. Aceste examinări se fac anual, o dată cu debutul vieţii sexuale. Se impune, de asemenea, o vizită şi la medicul dermatolog, fiind necesare examinările cu dermatoscopul a tuturor aluniţelor de pe corp. De asemenea, după 40 de ani, se recomandă ecografia Doppler, un mod de investigare a aparatului cardiovascular. Ea este necesară o dată pe an, dar la recomandarea unui medic de familie, care să precizeze vasele care necesită vizualizarea. Se face cel mai des la nivelul inimii, la gât şi la nivelul picioarelor. E utilă în condiţiile în care mortalitatea prin boli cardiovasculare se află pe primul loc în România. Tot o dată pe an sunt indicate testele uzuale de sange. În cadrul acestor teste uzuale, specialiştii recomandă să includeţi şi analizele pentru depistarea hepatitei B şi C, chiar dacă nu sunt decontate de casa de asigurări. Aceste tipuri de hepatită evoluează fără semne şi de cele mai multe ori sunt descoperite când boala se află în fază cronică şi poate genera complicaţii severe de tipul cirozei sau al cancerului de ficat. Şi o ecografie totală de abdomen e indicată o dată pe an. În felul acesta, specialistul în imagistică poate evalua starea şi structura fiecărui organ din abdomen, cu excepţia stomacului. Dacă tot sunteţi la specialistul în imagistică, e recomandată şi o ecografie a tiroidei. De asemenea, nu trebuie uitat nici controlul oftalmologic anual.