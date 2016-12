Controale oftalmologice gratuite

16:24:19 / 14 Ianuarie 2014

si uitea asa facem liste...

...omul semneaza pentru control gratuit si mai tarziu listele vor fi folosite pentru referendumuri, voturi sau adeziuni....depinde unde va fi nevoie... mari hoti, cum naiba, in an electoral li s-a facut mila de ochii constantenilor!!!!! micul titulescu il face pe Marele Titulescu sa se zvarcoleasca in mormant... parsiv mai mare n-am vazut de la Tariceanu incoace....