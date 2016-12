Controale şi cîntare, bonus la taxa de pod de la Cernavodă!

Ministerul Transporturilor va menţine taxa de trecere a podului de la Cernavodă şi va introduce controale la rovinietă, la tahografe, iar în plus va fi instalat şi un cîntar permanent pentru maşinile de tonaj greu, a anunţat, vineri, Radu Berceanu. „Transmit şoferilor care cred că în continuare o să fie “The land of nobody” în România, că am de gînd ca taxele care trebuie plătite şi pe care le plătesc în Ungaria sau Austria cu sfinţenie să le plătească şi aici, încetul cu încetul”, a spus Berceanu. Potrivit acestuia, vor fi introduse controale la rovinietă, la tahografe, iar în plus va fi instalat şi un cîntar permanent pentru maşinile de tonaj greu. “În continuare, lucrurile de acolo vor rămîne aşa cum sînt şi vom introduce în plus un cîntar permanent ca să nu mai treacă unii cu maşini de 60 de tone în loc de 40 şi să strice drumurile. Vom introduce controlul la rovinietă, la tahografe, adică toate controalele pe care, cînd trec în alte ţări, şoferii le respectă cu sfinţenie, iar aici nu le respectă niciodată”, a precizat Berceanu. Amintim că ministrul declara, duminică, la Constanţa, că încăsările prin punctul de taxare de la podul Feteşti-Cernavodă se ridică la aproximativ 400.000 de lei pe zi, bani care pot fi folosiţi pentru a face “jumătate din deszăpezire” şi îl acuza pe predecesorul său că nu a introdus mai devreme această taxă. Menţionăm că şoferii plătesc, de cîteva săptămîni, o taxă pentru utilizarea podului Feteşti-Cernavodă, cuantumul acesteia, stabilit în funcţie de tipul autovehiculului, fiind de zece lei pentru un autoturism. Astfel, şoferii achită pentru o trecere şapte lei în cazul motocicletelor, zece lei pentru autoturisme şi 35 de lei pentru microbuze şi autovehicule cu masa totală maximă autorizată de sub 12 tone. Pentru autobuze, autocare şi autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12 tone şi cu maximum trei axe (inclusiv) taxa a fost stabilită la 47 de lei, iar pentru camioanele cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12 tone şi cu minimum patru axe tariful este de 68 de lei pentru o trecere, potrivit Companiei de Drumuri.