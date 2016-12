Control mamut în porturile din Marea Neagră

14:17:00 / 26 Mai 2014

sinbad ?

Ca in toate cazurile, trebuie sa existe si un "om"-daca se poate numi asa, care sa nu inteleaga nimic. Sa iti traduc: Campania de control se face in acelasi timp in troate porturile din Marea Neagra. Navele astea sunt in aceasta zona dar nu Mihalcioiu trebuie sa ia masuri, ci cei care detin puterea legala sa faca asta, adica cei din cadrul Autoritatii Navale Romane. Mihalcioiu doar inspecteaza si raporteaza cele gasite acolo, si de asta nu s-a dus lipsa slava domnului. Omul asta a aratat atatea cazuri si probleme ca e plina presa de ele. Daca lua spaga nu mai spunea nimic. Apoi ca inspector ITF nu au fost alegeri ci este angajatul celor de la ITF Londra. Asa ca, in spatele anonimatului, domnule "sinbad" esti un gunoi anti sindicalist si probabil spagar de mare clasa. Nu toti fac ce faci tu.